Trapero, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez compareixen a l'Audiència Nacional per possible secessió

El major del Mossos arriba a l'Audiència Nacional envoltat per una gran expectació mediàtica | Foto: Twitter MonicaMonicajf





El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha arribat uniformat al voltant de les 8.30 hores a l'Audiència Nacional, on aquest divendres compareix com investigat per un delicte de sedició pel dispositiu que es va muntar davant de la Conselleria d'Economia per protegir la seguretat mentre actuava la Guàrdia Civil en un operatiu per impedir el referèndum.





Poc més tard, al voltant de les 8.50 hores, han arribat el president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart -que també han estat citats en qualitat d'investigados-. El comissari de l'AN els ha acompanyat fins a la porta de l'edifici, al qual han entrat entre aplaudiments d'un grup de diputats del PDeCat, ERC i Podem que es trobaven concentrats a les portes de l'Audiència Nacional per fer costat als citats a declarar.





També ha estat citada com investigada la intendent dels Mossos d'Esquadra Teresa Laplana, que és la primera a declarar davant de la jutge Carmen Lamela. Ho farà per videoconferència, després d'acreditar un problema de salut que li impedia traslladar-se a les dependències judicials de Madrid, han informat fonts jurídiques.





El següent a declarar serà Trapero, i el seguiran Sànchez i Cuixart, tots ells investigats per un delicte de sedició -penado amb fins a 15 anys de presó- per la seva actuació durant els incidents del passat 20 i 21 de setembre.





ANC I ÒMNIUM DEMANEN LA SUSPENSIÓ





Així ho han explicat fonts de les dues entitats, al marge que després s'acullin al seu dret a no declarar davant la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.





El mateix Cuixart va assegurar aquest dimecres que l'escrit de Fiscalia que l'Audiència Nacional ha admès a tràmit està "ple d'imprecisions i falsedats", i que no reconeix el delicte de sedició pel que volen que vagi a declarar.





En un correu intern de l'ANC, manifesten que Sànchez té tot el suport del Secretariat Nacional i que, com en altres ocasions, una delegació de persones l'acompanyarà a la capital espanyola.





Des d'ambdues entitats s'ha defensat que, en cap cas, es va cridar a utilitzar la violència i van estar en constant comunicació amb els Mossos d'Esquadra i la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat per evitar qualsevol tipus d'aldarull i aïllar qualsevol element que pertorbés l'ordre públic.