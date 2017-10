El clan Pujol hauria finançat a Convergència amb els diners d'Andorra

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata apunta que el clan familiar de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va poder finançar irregularment amb part del patrimoni que disposen a Andorra a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través d'empreses "que van prestar serveis" a la formació política, coincidint amb la campanya electoral de les eleccions generals de l'any 2000.





D'acord amb la sentència, el magistrat sol·licita una bateria de diligències entre les que es troba requerir totes les línies de crèdit concedides entre 1999 i 2003 a les mercantils Altraforma, Hispart i Winner Graph ja que aquestes societats "van resultar ser prestadores de serveis de CDC "dirigint després les seves factures al Palau de la Música. Afegeix que les "facilitats creditícies" destinades van ascendir a un total de 336 milions de pessetes (poc més de dos milions d'euros).





El magistrat que instrueix la causa sobre l'origen presumptament il·lícit de la família Pujol-Ferrusola, indica que el fill primogènit de l'expresident català va demanar al representant de Banca Reig que li concedís una sèrie d'avals per garantir "facilitats creditícies" a les esmentades mercantils. "Per tant, la liquiditat gestada podria haver-se utilitzat per obtenir recursos amb els quals pagar serveis" a la formació que presidia en aquell llavors el seu pare.





Igualment atén la petició de la Fiscalia Anticorrupció i sol·licita còpia de factures de les persones que conformaven en aquells moments al Palau de la Música català, institució que, segons el magistrat, "hauria servit per a" recaptar fons de diferents empreses adjudicatàries d'obra pública ".





RELACIÓ AMB HOLANDA





A més també lliura exhort al Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional en relació amb un procediment que s'hauria instruït entre als anys 1997-1999 i en el qual va intervenir Luis Prenafeta, exsecretari de Presidència en l'etapa de Jordi Pujol i que actualment està sent jutjat en aquest òrgan pel cas Pretòria.





Sobre aquest punt De la Mata assegura que "s'ha pogut saber" que una constructora hauria realitzat pagaments sense justificar a diverses societats per una suma total de 458 milions de pessetes (2.752.635 euros) entre les que estarien Colil Capital, societat holandesa que va abonar una transferència en el compte que Pujol Ferrusola posseeix a Andorra.





El jutge, que necessita que aquesta operativa va tenir "com a personatge troncal" a Prenafeta, conclou que els comptes bancaris a Andorra a nom del primogènit dels Pujol -en presó fins que no aboni la fiança de 3 milions d'euros fixades pel jutge per deixar-lo en llibertat-- tenen en part origen en un compte bancari titulada a Espanya que podria haver estat receptora de pagaments associats a la corrupció i que després eren desviats a tercers.