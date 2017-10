CatSalut, obligat a indemnitzar amb 139.000 euros els pares d'una nena morta en 2010

El Servei Català de la Salut (CatSalut) haurà d'indemnitzar amb 139.000 euros els pares d'una nadó de 18 mesos que va morir el 2010 a l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp (Lleida) per una obstrucció intestinal que no va ser diagnosticada, en una situació de "dèficit assistencial", segons la sentència, recollida per Europa Press.





El Jutjat de Tremp va absoldre el 2014 per la via penal a l'mèdica que va atendre aquella nit a la petita, i els pares van perseverar en la seva reclamació per la via judicial civil, per la qual el Jutjat de Primera Instància número 29 de Barcelona ha condemnat a CatSalut a pagar aquesta quantia, amb una sentència de juny de 2017 que és ferma.





La família estava de vacances a Lleida i la nit del 26 d'agost de 2010 va portar a la seva filla a l'hospital perquè tenia forts dolors a l'abdomen i havia vomitat el biberó; després de les primeres exploracions la doctora va diagnosticar una gastroenteritis i posteriorment un inici de diabetis --que posteriorment va ser descartado--, però no va realitzar cap prova d'imatges.





Set hores després de la seva entrada a l'hospital, la menor va morir, i l'autòpsia va revelar que la causa de mort havia estat una invaginació intestinal, una patologia en la qual es produeix un bloqueig de l'intestí que pot ser diagnosticada amb una correcta exploració, i que si es tracta adequadament se supera en la majoria dels casos; segons la sentència, una exploració inicial adequada i proves diagnòstiques per imatge haurien detectat la malaltia.





Segons la sentència, l'aparell de raigs X portàtil que era necessari no funcionava des del 29 de juny del mateix any, i durant la reparació --que l'empresa responsable va descartar el 30 d'agost-- l'hospital i el CatSalut no van realitzar cap actuació per suplir-lo.





La nit del 26 al 27 d'agost, la doctora que atenia la menor va necessitar aquest aparell perquè no era possible el trasllat de la menor fins un de fix pel seu estat, produint-se un "dèficit assistencial".





Els demandants sostenen que, a l'indetección de la malaltia, va confluir la imprevisió per falta de mitjans humans i de diagnòstic i descoordinació entre l'hospital, el CatSalut i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però la jutge ha considerat que no correspon al tribunal analitzar aquesta organització.