Fitch posa en perspectiva negativa 'l'avaluació' de Catalunya

L'agència de qualificació creditícia Fitch ha posat en perspectiva negativa el ràting de Catalunya per la "tensió política" generada pel referèndum il·legal del passat 1 d'octubre que, segons adverteix, podria derivar en "fets inesperats" que posin en risc la liquiditat de la comunitat autònoma.





L'agència britànica ha explicat que, tot i que d'acord amb la regulació europea només es poden revisar els 'avaluació' de deute sobirà en les dates establertes, en el cas de Catalunya considera que cal anticipar-se a les mateixes perquè s'ha produït un "canvi material en la fiabilitat creditícia "de la regió espanyola.





"En aquest cas, la desviació es deu a la recent deriva negativa en les tensions polítiques entre els governs central i català, que probablement empitjoraran a curt termini. Això podria portar a successos inesperats, inclosa una potencial interrupció dels fons estatals per a la liquiditat de Catalunya ", ha indicat.





Fitch ha assenyalat en concret al "deteriorament de la cooperació institucional entre Catalunya i el Govern espanyol" que, ha alertat, podria agreujar-se en el cas que hi hagi una declaració unilateral d'independència que dugui a Moncloa a suspendre l'autonomia. "Aquesta intervenció podria provocar una major protesta social amb potencials efectes negatius per a l'economia regional", ha considerat.





L'agència tem que les friccions entre Madrid i Barcelona afectin al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), mitjançant el qual l'Estat aporta a Catalunya els diners necessaris per afrontar les seves obligacions de deute públic. "S'espera que segueixi sent així, però no hi ha precedents a Espanya" d'una suspensió de l'autonomia i, per tant, "és incert quant de temps es podrà mantenir" aquest acord financer, sobretot si desemboca en "desobediència civil".





Tot i això, ha indicat que "a mitjà termini la suposició (que fa) és que les tensions es rebaixaran i que hi haurà continuïtat en l'actual suport financer del Govern central a Catalunya perquè serveixi al seu deute". La propera revisió del ràting català per part de l'agència britànica està prevista per al 22 de desembre.





L'agència nord-americana Standard & Poor 's va adoptar la mateixa decisió el dimecres, esgrimint com a raons la "confrontació política" entre el Govern i l'executiu que presideix Mariano Rajoy i el risc que acabi afectant el compliment de les obligacions financeres de la comunitat autònoma.