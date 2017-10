Argentina i Messi, fora del Mundial a falta d'una jornada

Messi sortejant rivals.





L'Argentina de Leo Messi no ha aconseguit passar de l'empat contra el Perú en aquesta matinada de dijous, de manera que s'ho jugarà tot a una carta davant Equador en l'últim partit de fase de classificació per al Mundial de Rússia 2018.





Ara per ara, l'albiceleste està fora del campionat del món, ni tan sols en la repesca. Perú té els mateixos punts que l'Argentina, però per diferència de gols, els blanc-i-vermells estan per davant, en zona de repesca.





Cal ressaltar que els de Sampaoli només han aconseguit 16 gols en 17 partits, tot i tenir noms com Messi, Agüero, Dybala, Higuaín, Di María, i un llarg etc.





És cert que l'Argentina va dominar la possessió de la pilota però el mateix problema va tornar a veure: l'Argentina no té gol. De fet, no és que tingui la pólvora mullada, sinó que té una escassetat d'idees i uns problemes de resolució de jugades que no es correspon amb la qualitat dels futbolistes.





Com serà l'assumpte que Javier Mascherano, jugant de central, va ser l'encarregat, en nombroses ocasions, de portar la pilota fins a l'àrea contrària.





Messi va ser aplaudit, com sempre, tot i el resultat aconseguit a La Bombonera, estadi de Boca Juniors.





De fet, el '10' va tenir diverses ocasions per marcar i el seu esforç va ser reconegut pels aficionats.