Méndez de Vigo no contempla una Lliga sense el Barça

El ministro Méndez de Vigo.





El ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmat que no contempla una Lliga de futbol sense el FC Barcelona en el cas de la hipotètica declaració unilateral d'independència per part de la Generalitat perquè, segons ell, no s'imagina "Catalunya sense Espanya i Espanya sense Catalunya".





"Una Lliga sense el Barça? No m'imagino Catalunya sense Espanya i Espanya sense Catalunya. I com això no es produirà, la resta de les hipòtesis no tenen virtualitat", ha manifestat Méndez de Vigo a la presentació de la campanya 'No pirategis el teu futur', promoguda pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.





La presentació ha comptat amb la presència del davanter de l'Atlètic de Madrid Fernando Torres, l'actor Daniel Guzmán, l'escriptora Julia Navarro i l'actriu Maribel Verdú, entre altres personalitats.





Aquesta campanya començarà a partir d'aquest divendres i tindrà el suport de LaLiga, mitjans de comunicació i Adif.