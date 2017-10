Tebas: "Piqué no tindria lloc en la selecció si fos independentista"

Tebes està més preocupat pels xiulets a l'himne que Piqué.





El president de Laliga, Javier Tebas, ha declarat aquest dijous que Gerard Piqué "no tindria lloc" en la selecció si fos independentista, però "si no és independentista i està jugant és perquè sent els colors".





Tebes ha rebutjat la possibilitat i que la selecció es converteixi en "una selecció d'All Stars" en el cas que Piqué s'hagués posicionat d'una altra manera.





"Has de ser un dels grans jugadors i tenir un sentiment pel teu país, per la teva nació, i si no el tens, no tens per què venir", ha opinat.





En aquest sentit, el president ha secundat els xiulets a Piqué, ja que "semblen de la història dels partits de la selecció". No obstant, els que si ha denunciat són els que van en contra de l'himne espanyol.





Tebes ha manifestat la preocupació que té per "que tots aquests clubs catalans puguin sobreviure a aquesta situació tan complicada que s'ha generat a Espanya".





Paral·lelament, si hi ha una hipotètica declaració unilateral d'independència, el mandatari ha dit que cal veure què passa, perquè deixar d'estar adscrit a la Reial Federació Espanyola de Futbol suposa no estar en competicions estatals.





"Aquesta és la norma, aquesta és la llei, i Laliga el que va a fer és complir les normes", ha sentenciat.