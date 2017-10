La tèxtil Dogi se suma a les empreses que traslladen el seu domicili social fora de Catalunya

Dogi és una altra de les empreses que han anunciat el seu canvi de domicili social a Madrid.





El Consell d'Administració de la tèxtil catalana Dogi International Fabrics ha acordat aquest dijous en una reunió extraordinària iniciar els tràmits necessaris per a traslladar el seu domicili social a Madrid.

L'empresa tèxtil catalana pretén amb aquesta mesura "optimitzar les seves operacions i la relació amb els inversors", segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

D'aquesta manera, la cotitzada, amb domicili social actualment al Masnou (Barcelona), s'avança d'aquesta manera a la celebració del ple del Parlament de Catalunya de dilluns que -la convocatòria ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional- en el qual es podria aprovar la declaració unilateral d'independència de la regió després de la celebració del referèndum il·legal.

L'empresa catalana presidida per Eduardo Navarro va ser fundada el 1954 per la família Domènech i té la seva principal fàbrica a la localitat barcelonina del Masnou, on dóna feina a 163 persones. A més, compta amb una altra a la ciutat de Greensboro, a Carolina del Nord (Estats Units) amb 169 empleats, segons s'informa al web corporatiu.









Dogi s'uneix així al Banc Sabadell, que ha anunciat aquest dijous el trasllat de la seva seu a Alacant amb l'objectiu de protegir la clientela i en garantir la seguretat jurídica que proporciona el marc regulador del Banc Central Europeu (BCE).

Així mateix, CaixaBank ha convocat aquest divendres un consell d'administració per analitzar també el possible trasllat de la seva seu social fora de Catalunya davant el clima de tensió generat.

Precisament, el Govern estudia aprovar aquest divendres un decret llei per facilitar que les empreses que vulguin traslladar el seu domicili social puguin realitzar-ho sense necessitat que la decisió requereixi l'aprovació de la junta general d'accionistes de la companyia, segons han informat a Europa Press en fonts coneixedores de la norma.

En concret, la mesura suposaria una modificació de la disposició de la Llei de societats de capital, aprovada el 2015, que estableix que "l'òrgan d'administració és competent per canviar el domicili social dins del territori nacional", llevat de disposició contrària dels estatuts.