Bartomeu: "Parlant la gent s'entén"

Bartomeu durant el discurs.





El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha fet un comunicat en el qual ha reclamat que "s'obri un procés de diàleg" per trobar solucions polítiques a la situació que viu Catalunya. Per això, s'ha adherit a la Comissió Independent per a la Mediació, el Diàleg i la Conciliació, impulsada per l’Illustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.





"Som més que un club. I, justament per això, hem de fer costat a la nostra gent en circumstàncies tan difícils com les que estem vivint", ha expresat el president, Josep Maria Bartomeu.





"Juntament amb altres entitats de la societat civil, volem ajudar a construir ponts de diàleg que contribueixin a resoldre aquest conflicte de manera consensuada i pacífica", ha dit.





Bartomeu també ha exigit respecte. "Com a institució compromesa amb els valors del diàleg i la convivència, [el FCB] considera que qualsevol manifestació pública ha de contribuir a la construcció de l’espai de diàleg necessari en aquest context, i sempre respectant la lliure expressió dels ciutadans de Catalunya".



"Per superar aquesta crisi, és indispensable la implicació de tots plegats, des de la nostra responsabilitat i des de la nostra funció social. En el nostre cas, defensarem la reivindicació d’aquest diàleg, institucionalment allà on calgui, i esportivament, competint en les nostres diverses disciplines", ha manifestat.