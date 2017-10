Poble Lliure demana treure de les institucions als "traïdors" de Cs, PSC i PP

La seu del PP de Sant Boi amb pintades independentistes.





El passat diumenge 1 d'octubre, segons els organitzadors del referèndum il·legal, més de dos milions de persones es van mobilitzar per votar. Ara, els partits i entitats secessionistes busquen un acord per declarar la independència al Parlament i exercir la sobirania lluny d'Espanya.

La tensió ha anat 'in crescendo' des d'aquest diumenge i les postures més radicals arriben dia rere dia. Per exemple, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant va cridar a analitzar com prendre el control de l'aeroport i ports perquè la independència es faci efectiva.

També Poble Lliure, la part més radical de la CUP, ha defensat trobar a les institucions a altres partits polítics com Ciutadans, PSC o PP. Per la seva fi -la independència- prefereixen anar a de la mà de la "dreta burgesa catalana", és a dir, l'ex Convergència.

Després de l'1 d'octubre, i segons ha pogut saber 'El Confidencial Digital' Poble Lliure va difondre un missatge entre els seus simpatitzants on defensava "expulsar els repressors i col·laboracionistes de totes les institucions del país". En concret, es refereix als partits contraris a la independència: Cs, PSC i PP i deixa dins a Podem o Catalunya Sí Que És Pot.

I van més enllà. Demana als catalans que donen suport al Procés que no tinguin "cap connivència amb els traïdors -botiflers-". "No oblidarem ni perdonarem la repressió del feixisme espanyol ni els silencis còmplices", d'aquests partits no independentistes.

Els escraches contra les seus de Cs, PSC i PP ha anat en augment en els últims temps.