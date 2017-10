La campanya per abolir les armes nuclears, Premi Nobel de la Pau

Premi Nobel de la Pau 2017.





La Campanya Internacional per a l'Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) ha estat guardonada aquest divendres amb el Premi Nobel de la Pau de 2017 pels seus esforços per a l'eradicació de les armes atòmiques a tot el món, segons ha anunciat la presidenta del Comitè Nobel , Berit Reiss-Andersen.





El Comitè Nobel ha destacat els passos que ha donat aquesta organització per garantir l'avenç cap a un món lliure d'armes nuclears. La concessió d'aquest guardó arriba en un moment en què Corea del Nord ha augmentat la seva amenaça nuclear amb la prova d'una bomba d'hidrogen al mes de setembre.





"La ICAN ha estat l'actor líder de la societat civil en els esforços per aconseguir la prohibició de les armes nuclears en el marc de la legislació internacional", ha subratllat el Comitè del Nobel. Aquesta organització és una coalició d'organitzacions no governamentals de 100 països.





El Comitè Nobel ha dit que ha concedit el guardó a la ICAN pel seu "treball per cridar l'atenció davant les catastròfiques conseqüències humanitàries" que deriven de "qualsevol ús de les armes nuclears" i per les seves "revolucionaris esforços" per aconseguir un tractat d' prohibició d'armes nuclears.









"Vivim en un món en què el risc de les armes nuclears és més gran del que ha estat durant molt de temps. Alguns països estan modernitzant els seus arsenals nuclears i hi ha un perill real que hi hagi més països que intentin tenir armes nuclears, com es veu en l'exemple de Corea del Nord ", ha assenyalat el Comitè Nobel.





En aquest sentit, ha recalcat que les armes atòmiques representen una "constant amenaça a la humanitat i a tota la vida a la Terra" i ha recordat que malgrat la seva capacitat destructiva "encara" no hi ha una prohibició legal internacional contra aquestes armes.





EL TREBALL DE LA ICAN "PLENA UN BUIT LEGAL"





"Mitjançant el seu treball, la ICAN ha ajudat a omplir aquest buit legal", ha destacat el Comitè del Nobel. "Un important argument en el raonament per a la prohibició de les armes nuclears és el inacceptable sofriment humà que una guerra nuclear causaria", ha assenyalat.





El Comitè Nobel ha subratllat que la ICAN, que integra a organitzacions no governamentals d'un centenar de països diferents, és una "força impulsora" a nivell internacional per involucrar tots els països del món en els esforços per "estigmatitzar, prohibir i eliminar les armes nuclears". "Fins ara, 108 països s'han sumat a aquest compromís, conegut com la Promesa Humanitària", ha explicat.





El Comitè també ha ressaltat que la ICAN ha estat un "actor líder de la societat civil" en els impulsos per aconseguir una prohibició de les armes nuclears en el marc de la legislació internacional. En aquest sentit, ha recordat que el 7 de juliol 122 països membres de l'ONU es van sumar al Tractat per a la Prohibició de les Armes Nuclears. "Tan aviat com el tractat hagi estat ratificat per 50 països, la prohibició d'armes nuclears entrarà en vigor i serà vinculant en virtut de la legislació internacional per a tots els països que formen part del tractat", ha assenyalat.





El Comitè Nobel ha admès que és "conscient" que la prohibició legal de les armes atòmiques no acabarà per si mateixa amb aquest armament i ha recordat que "fins ara" aquesta prohibició no ha estat recolzada pels països que ja tenen armes atòmiques ni pels seus més propers aliats.





"El Comitè vol emfatitzar que el proper pas per tenir un món lliure d'armes nuclears ha d'involucrar els països amb armes nuclears. Per això el premi Nobel d'aquest any és també una crida a aquests països a iniciar negociacions de debò amb la perspectiva de una eliminació cuidadoss, gradual, equilibrada i supervisada de les gairebé 15.000 armes nuclears que hi ha al món ", ha assenyalat el Comitè Nobel.





En aquesta mateixa línia, el Comitè ha dit que la concessió del Nobel de la Pau a la ICAN té un "sòlid arrelament" en el testament d'Alfred Nobel, que va especificar tres motius per al lliurament del guardó: la promoció de la fraternitat entre països , l'avanç del desarmament i el control d'armes i la promoció i el manteniment de la pau.





La ICAN, en opinió del Comitè noruec, treballa "vigorosament" per aconseguir "el desarmament nuclear". "És la ferma convicció del Comitè Nobel noruec que la ICAN, més que cap altre, ha fet en l'últim any els esforços per aconseguir un món sense armes nuclears en una nova direcció i amb una nova energia", ha conclòs.