El president de Freixenet vol treure la seva seu fora de Catalunya

El president de la Cambra de Comerç d'Espanya i de Freixenet, José Luis Bonet, ha afirmat aquest divendres 6 d'octubre que proposarà al consell d'administració de la companyia el canvi de seu social fora de Catalunya en el cas de declarar-se la independència.





"No depèn de mi, depèn del consell, però per descomptat jo ho proposaré", ha afirmat Bonet en declaracions a RNE, en què ha assenyalat que si es declara la independència la seva empresa haurà d'actuar com han fet altres, entre elles el Banc Sabadell.





"Esperarem, fins ara creia que la independència no es faria, però començo a pensar que m'he equivocat i si això és així haurem d'actuar com molts", ha afirmat Bonet.





D'aquesta manera, Freixenet, amb seu a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) i la marxa va començar el 1861, seguiria els passos de altres empreses catalanes que han decidit canviar la seva seu social .

















"Si realment anem a una declaració unilateral d'independència, hi haurà una sortida important d'empreses de Catalunya, el que causarà una mal gravíssim a Catalunya", ha afirmat Bonet, que ha advertit que "una independència no és cap broma" i que si es declarés es produiria una "veritable catàstrofe".





"Realment és un despropòsit", ha assenyalat.





POR





D'altra banda, Bonet, que ha afirmat ser client de Banc Sabadell, ha aplaudit el "sentit comú" que ha tingut l'entitat financera en prendre la decisió de traslladar la seva seu social a Alacant.





"Una sortida de la Unió Europea portaria a una situació molt difícil als dipositants, als clients i als accionistes", ha afirmat.





"La gent comença a tenir por i això és un mal assumpte", ha afirmat després de ser preguntat si creu que hi ha hagut retirada de dipòsits dels bancs catalans. "Crec que els polítics haurien de reflexionar, que no mirin el seu propi melic, sinó que mirin als ciutadans, que al final estan al seu servei, no a l'inrevés", ha afirmat.