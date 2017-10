Iniesta signa un contracte vitalici amb el Barça

"Estaré aquí fins que el meu cos i la meva ment creen qe és suficient".





El capità del FC Barcelona, Andrés Iniesta, ha signat un contracte de renovació vitalici amb el Barça, el que el vincularà al club de per vida.





En paraules del president, Josep Maria Bartomeu, aquest contracte inèdit "premia a un jugador excepcional amb un acord excepcional".





"Guanyem en confiança, il·lusió, afecte, respecte mutu i això és l'important. Com en totes les coses, hi ha postures i pensaments i, al final, és qüestió d'arribar a un punt on tots intentem sentir-nos còmodes", ha dit Iniesta.





Iniesta s'ha desfet en paraules d'agraïment en aquest dia tan especial per a ell. "Li agraeixo al club poder aconseguir aquest contracte per a aconseguir els objectius. La confiança que arribi un final de temporada i poder valorar què és el millor per a tots. Això no té preu", ha dit.





"Avui és un dia molt especial per a mi com ho han estat altres vegades, pel simple fet de seguir a casa meva, en aquesta casa. De poder seguir somiant amb aconseguir coses importants per a aquest club, el meu club, el club que m'ha vist créixer, evolucionar, que a dia d'avui, per a mi, ser el capità d'aquest club és un privilegi", ha explicat.





Hi ha hagut temps per l'humor abans de contestar les preguntes dels periodistes, ja que la roda de premsa l'ha fet dempeus. "Em podries haver posat una cadira o alguna cosa", ha fet broma el futbolista.





L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, no ha jugat un paper important perquè "no hi ha hagut mai una conversa de 'què decideixes' o 'què vols fer amb mi'".





"Sabia que Valverde no em diria que no. Em conec, sé fins on puc arribar", ha dit.





Quant al seu futur, ara que ha signat aquest contracte, el jugador no s'ha parat a pensar res més enllà de jugar a futbol.





"El meu present és el futbol, ser futbolista, gaudir al màxim i cuidar-me al màxim per allargar el màxim possible. El temps corre en contra meva. Estaré vinculat al futbol, no sé en el que serà però alguna cosa relacionada al futbol, segur", ha afirmat.





Pel que fa al seu futur en la selecció, Iniesta s'ha mostrat caut al respecte, i no vol avançar esdeveniments.





"Podríem fer una mica el símil amb la selecció. Tampoc m'agrada aventurar al que pugui passar o al que sentiré a l'abril o maig. Ja ho anirem veient", ha sentenciat.