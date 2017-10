L'Obra Social La Caixa ajuda a 36 projectes d'inserció sociolaboral a Catalunya

L'Obra Social la Caixa ha concedit ajudes a 36 projectes d'iniciatives socials.





L'Obra Social la Caixa ha concedit ajudes a 36 projectes d'iniciatives socials d'inserció sociolaboral a Catalunya que beneficiaran a 3.723 persones en situació de vulnerabilitat social, per un valor de 920.700 euros, ha explicat l'entitat en un comunicat aquest divendres.

Aquesta convocatòria se centra a promoure itineraris personalitzats d'acompanyament en el procés d'inserció i adaptació al lloc de treball, i comptarà amb 28 projectes a Barcelona, quatre a Lleida, dos a Girona i dos a Tarragona.

Entre els projectes seleccionats figuren iniciatives com el projecte 'Empodera't' per a dones en situació de risc socioeconòmic i psicosocial al Baix Llobregat (Barcelona), l'acció de Projecte Home Catalunya amb persones amb addiccions i el suport a persones amb dificultat d'inserció de Creu Roja Alt Maresme, entre d'altres.

També hi ha iniciatives dirigides a joves, com una de la Fundació Trinijove per a persones amb problemes de salut mental, en un Centre Especial de Treball (CET) de la capital catalana, i una altra de la Fundació Projecte i Vida d'atenció a menors en situació de exclusió social ia les seves famílies a Vic (Barcelona).

A Girona, han estat seleccionades la Fundació Privada Mas Xirgu i l'Obra Social Comunitària de Bellvitge; a Lleida rebran ajudes Cartaes Tàrrega Empresa Inserció, Associació Prosec, Creu Roja La Noguera i Talma, ia Tarragona ho faran Acció Càritas Diocesana Tarragona i Acció Laboral.

En el conjunt de 2017, l'Obra Social La Caixa destinarà quatre milions d'euros a 164 entitats socials que promouen programes d'inserció laboral, i arribarà als 19,8 milions d'euros en el programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials en diferents àrees , més enllà de la inserció.