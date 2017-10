Arqueòlegs asseguren haver trobat la tomba de 'Santa Claus' a Turquia

La tomba de Sant Nicolau, al qual es coneix popularment amb el nom de Santa Claus, ha estat descoberta en la regió turca d'Antalya, segons assegura un equip d'arqueòlegs de la Antalyas Monument Authority.

Les restes mortals estarien sota d'un temple que s'ha descobert intacte precisament sota de l'església de Sant Nicolau al districte de Derme, segons ha afirmat l'arqueòleg Cemil Karabayram al diari Hurriyet (en anglès).









L'arqueòleg explica que, després d'estudiar tots els documents entre 1942 i 1966, van trobar algunes notes que indicaven que l'església va ser demolida i reconstruïda i que seria precisament durant la seva restauració quan els comerciants de Bari es van emportar els ossos a la ciutat italiana, però Karabayram apunta que aquestes restes no pertanyien a Sant Nicolau, sinó a un altre sacerdot.

Els experts busquen ara la manera d'arribar a les restes sense danyar l'església. "Portem tres mesos treballant i en l'última fase s'ampliarà el camp d'excavació. No podem entrar-hi ara mateix perquè els experts han de treballar primer en els mosaics", va explicar Karabayram.





EL MITE DE SANTA CLAUS





Tot i que no hi ha un consens generalitzat, la teoria més acceptada indica que Nicolau de Bari va néixer prop de l'any 280 a Mira, una ciutat del districte de Licia, en l'actual Turquia. Era fill d'una família benestant i el seu oncle era el bisbe de Mira.









La deriva de Sant Nicolau cap Pare Noel esdevé d'una de les històries que va protagonitzar, que explica que un pare de tres filles no podia casar-les per no tenir el dot necessari. Però Nicolás va lliurar una bossa plena de monedes d'or a cadascuna d'elles, entrant per una finestra de la casa i situant la bossa dins dels mitjons de les nenes, que penjaven sobre la xemeneia per assecar-los.