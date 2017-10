Una pitó gegant ataca un indonesi i acaba cuinada pels vilatans

Robert Nabadan, un guàrdia de seguretat indonesi, va ser atacat per una pitó de 7,8m mentre patrullava per una plantació de palma d'oli. Després de donarli auxili, els vilatans la van trossejar per fregir i menjar-se-la.

"Vaig intentar atraparla però em va mossegar el braç i forcejeamos durant una estona", va declarar Nababan a AFP.





Segons va explicar el ferit, un altre guàrdia de seguretat i diversos residents locals van ajudar-li a desfer-se del rèptil, mentre un altre dels vilatans va colpejar a la serp amb un tronc. Després els vilatans van penjar el cos de la serp, i més tard la van trossejar per fregir-la i menjar-la.

A Indonèsia es troben alguns dels rèptils més grans del món i els atacs d'aquests contra les persones es produeixen amb freqüència.