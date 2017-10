Vargas Llosa, Borrell i Coixet, caps de cartell d'una manifestació contra la independència

L'escriptor Mario Vargas Llosa, l'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell i la cineasta Isabel Coixet faran discursos en la manifestació que ha convocat Societat Civil Catalana (SCC) per al diumenge contra la independència de Catalunya.





La vicepresidenta de l'entitat Miriam Tey ha dit que assistiran 25 associacions i altres personalitats "de la vida cultural, mediàtica i política", a més de Cs, PP i PSC, tot i que el PSC ha explicat que no anirà com a organització, sinó que preveu que vagin militants.





Altres persones que acudiran són l'exfiscal Carlos Jiménez Villarejo; els catedràtics de Dret Constitucional Francesc de Carreras i Teresa Freixes; l'exministre Josep Piqué; la portaveu de Lliures i Iguals, Cayetana Álvarez de Toledo; l'escriptor Arcadi Espada i els eurodiputats Santiago Fisas, Enrique Calvet i Teresa Giménez Barbat, entre d'altres.





També han confirmat la seva presència el líder del PP català, Xavier García Albiol; el líder de Cs, Albert Rivera, i la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, i entitats com Empresaris de Catalunya, Llibertats, Retalls Zero i l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme (Acvot).





La manifestació, amb el lema 'Prou! Recuperem la sensatesa ', partirà de plaça Urquinaona a les 12, seguirà per Via Laietana i acabarà davant l'Estació de França, on hi haurà un escenari en el qual parlaran Vargas Llosa, Borrell i Coixet.





SÍMBOLS CONSTITUCIONALS





El també vicepresident de SCC Àlex Ramos ha rebutjat pronosticar una xifra d'assistència, però ha assegurat que estan previstos uns 100 autobusos per acudir, i ha vaticinat el que serà: "La manifestació més gran que hem fet el sector constitucionalista o unionista".





Ramos ha demanat que sigui "una manifestació cívica, pacífica i amb un to constructiu", i ha cridat a la ciutadania a portar banderes catalanes, espanyoles constitucionals i de la UE.





Assegura que no acceptaran "entitats ni simbologies que no reflecteixin valors democràtics" i que SCC tindrà un servei d'ordre d'entre 100 i 200 persones encarregades de controlar la manifestació i retirar els símbols preconstitucionals que pugui haver-hi.





"MAJORIA SILENCIOSA"





Pretenen mobilitzar els no independentistes "tapats i estigmatitzats" durant el procés sobiranista, i que en les diferents eleccions dels últims anys han demostrat ser una majoria per sobre de l'independentisme, segons SCC.





Ramos ha afegit que els independentistes estan hipermovilizados i ha qualificat el procés sobiranista com una revolució insolidària perquè està impulsat pel Govern i "representa la burgesia ia les classes benestants" de Catalunya.





Miriam Tey ha apel·lat a totes les persones que, segons ella, han estat relegades al silenci ia no expressar públicament que no eren independentistes: "El 8 d'octubre esperem que Barcelona sigui testimoni de tots aquells que ens hem autoanomenat com majoria silenciosa".