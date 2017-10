Artur Mas diu que Catalunya no està preparada per a la "independència real"

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmat aquest divendres que Catalunya encara no està preparada "per a la independència real", en una entrevista al diari britànic 'Financial Times' en un moment en què diverses grans empreses han anunciat la seva marxa de Catalunya per la incertesa política.





Mas ha assenyalat que Catalunya s'ha "guanyat el dret a ser un Estat independent" però ha afegit que per ser-ho hi ha coses que Catalunya "encara no té", incidint en temes com el control territorial, hisenda i el sistema judicial, segons el diari .













Així, ha admès que Catalunya encara ha de aplanar el terreny per a la "independència real" i que entre els dirigents catalans hi ha debat sobre si aquest és el millor moment per fer una declaració unilateral d'independència, i ha destacat la necessitat de ser pragmàtics i tenir en compte la previsible reacció negativa del Govern central.





"Ens hem guanyat el dret a ser un Estat independent. La qüestió és ara com exercim aquest dret i aquí òbviament hi ha decisions que prendre. I aquestes decisions han de tenir un objectiu en ment: això no va sol de proclamar la independència, sinó de convertir-se de veritat en un país independent ", ha assenyalat.





ALT AL FOC





Per la seva banda, el conseller d'empresa de la Generalitat, Santi Vila, ha demanat un alt al foc i ha reclamat que no es generin "dinàmiques de boicot" a un costat i a un altre segons la localització de les empreses.

En una entrevista a RAC1, Vila ha cridat a la calma i a deixar de costat una possible Declaració Unilateral d'Independència (DUI): “En primer lloc, hem d'asserenar-nos” i proclamar un “alt al foc”, és a dir, “no prendre decisions que siguin irreparables”, com una suspensió de l'autonomia o que hi hagi més detencions, ha assenyalat el conseller.





MAS, MATISA





Davant la repercussió d'aquestes declaracions, l'expresident ha sortit a corregir l'entrevista del 'Financial Times' i ha publicat un tall de l'entrevista en què assegura que una cosa és proclamar la independència que és un acte polític, formal i simbòlic i l'altra és com aquesta s'exerceix de forma efectiva. Unes paraules que diu que s'han tret de context, però l'àudio és només un tall d'una entrevista i que a més ve a matisar unes declaracions anteriors.





Tot i això, en l'entrevista, l'exlíder del PDeCAT assegurava que Catalunya encara no ha establert les bases per a la "autèntica independència".