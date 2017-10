El Govern presenta els seus resultats del referéndum ilegal

El Govern català ha anunciat aquest divendres el seu resultat definitiu del referèndum il·legal de l'1 d'octubre: 2.286.217 de votants (43,03%); 2.044.038 de 'si' a la independència (90,18%); 177.547 de 'no' (7,83%); 44.913 de vots en blanc (1,98%) i 19.719 nuls, uns resultats molt semblants als provisionalment anunciats després de tancar-se les urnes l'1-O.





En un comunicat, la Generalitat ha dit que ha traslladat aquests resultats al Parlament en una carta signada pel vicepresident del Govern, Oriol Junqueras; el portaveu, Jordi Turull, i l'conseller d'Afers exteriors, Raül Romeva.





Si el Govern català aplica l'article 4 de la llei del referèndum --malgrat estar suspesa pel Tribunal Constitucional--, el Parlament haurà de celebrar, en un màxim de dos dies després de la proclamació oficial de resultats, "una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya" --hi ha un ple programat per a dimarts--.





El Govern espanyol assenyala al mateix comunicat que ell ha estat el responsable del recompte exercint d'Administració Electoral de Catalunya, i conclou que, publicant el resultat, "el Govern de la Generalitat ha complert el mandat del Parlament de celebrar el Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya".





MENOR APOR APOYO EN BARCELONA





Un 88,69% de las personas que fueron a votar en la provincia de Barcelona en el referéndum sobre la independencia de Catalunya del domingo votaron 'sí'; un 94,83% en Girona votaron a favor; un 93,84% en Lleida y un 92,88% en Tarragona.





Según los resultados facilitados por el Govern del recuento final basado "en papeletas verificadas y no secuestradas", votaron en Barcelona 1.637.401 personas (41,23% de participación); en Girona 264.537 personas (53,32%); en Lleida 157.501 (52,83%), y en Tarragona 222.445 (40,62%), ha informado en un comunicado.





Un total de 4.330 personas votaron desde el extranjero (tres votos emitidos fueron nulos), con un 98,13% de 'sí' (4.252 votos), 1,27% de 'no' y un 0,53% blancos.





CINC DIES DE RECOMPTE





Els resultats que es tenien fins ara eren de la mitjanit de diumenge a dilluns, quan el Govern català va traslladar uns resultats provisionals amb el 95% escrutat, i gairebé cinc dies després anuncia els definitius.





Ara el Govern català ja ha registrat aquests resultats al Parlament, un compromís que va assumir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el mateix 1 d'octubre, i ara té previst comparèixer davant el Cambra a un ple dimarts 10 d'octubre.





La incògnita ara és si utilitzarà aquest ple per declarar unilateralment la independència: el president ha demanat comparèixer per "informar de la situació política actual", i no fa al·lusions al referèndum per sortejar una possible nova suspensió del Tribunal Constitucional.





PAPERETES "VERIFICADES"





El Govern català assenyala que el recompte final del referèndum està "basat en paperetes verificades i no segrestades", en allusió al fet que la Policia, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra van tancar collegis i van requisar urnes.





El dia de la votació la Generalitat va assenyalar que 400 dels més de 2.300 col·legis electorals que havia disposat per tot Catalunya van ser clausurats, i calcula que això va afectar un cens de 700.000 votants.