El Govern central facilita que les empreses puguin canviar el seu domicili social

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres 6 d'octubre un decret llei de mesures urgents en matèria de mobilitat dels operadors econòmics dins el territori nacional, amb el qual s'estableix un nou marc per agilitzar el canvi de seus socials de les empreses en territori nacional.





Amb aquesta mesura es facilita el canvi de seus empresarials davant el desafiament independentista a Catalunya.

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, ha explicat que la norma aclareix qui són els òrgans competents per aprovar el canvi de seu social per part de les societats que així ho decideixin i es faciliten els tràmits, de manera que només si hi ha una declaració expressa en contra per part dels Estatuts de la societat, serà el Consell d'Administració el competent per aprovar-lo.

De Guindos ha indicat que amb la norma, que es publicarà demà, dissabte, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), "la decisió segueix sent de l'empresa", i ha afegit que, igual que va ocórrer en 2015, la petició s'ha realitzat per part de "instàncies empresarials" i que la mesura ha estat "comentada amb els grups parlamentaris", principalment amb el PSOE i amb Ciutadans.

Així, ha explicat que el decret llei pretén donar plena efectivitat a l'article 285 del text refós de la Llei de societats de capital mitjançant un aclariment del seu contingut, per així facilitar la seva aplicació, explica el Ministeri d'Economia.









