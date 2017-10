Goldman Sachs rebaixa els preus objectius dels bancs davant l'incertesa de la crisi catalana

Goldman Sachs ha revisat a la baixa entre un 3,6% i un 16,8% els preus objectius a un any assignats als bancs espanyols davant un nivell d'incertesa més elevat del que s'esperava en relació amb la crisi catalana, l'impacte de la qual seria més significatiu en aquelles entitats més exposades a Catalunya, com Caixabank i Banc Sabadell.





La rebaixa mitjana per a les sis entitats analitzades per Goldman Sachs és del 10,1%, sent Caixabank i Banc Sabadell les que sofreixen una revisió a la baixa més profunda dels seus preus objectius a 12 mesos, que empitjoren respectivament un 16,8% i un 13,9%, fins a 4,12 euros en el cas de Caixabank i 1,73 euros en el del Sabadell.





Per la seva banda, el nou preu objectiu per a les accions del BBVA se situa en 7,03 euros, un 10,6% menys, mentre en el cas de Bankinter la retallada és del 9,7%, fins a 6,71 euros, i per Bankia un 6%, fins a 4,17 euros. En el cas del Santander, el preu objectiu fixat per Goldman Sachs es redueix un 3,6%, fins a 6,17 euros.





"Encara que havíem previst un augment de les tensions, el nivell d'incertesa s'ha incrementat més enllà de les nostres expectatives inicials", assenyala l'influent banc de Wall Street en una nota, on adverteix que una potencial Declaració Unilateral d'Independència (DUI) de Catalunya alimentaria la incertesa política general i provocaria significativa volatilitat en la cotització de les accions de la banca.





En la seva anàlisi, Goldman Sachs adverteix del potencial impacte per la sortida de dipòsits d'aquelles entitats amb base a Catalunya, així com l'efecte sobre el creixement de la concessió de préstecs i en la qualitat del crèdit.





No obstant això, l'entitat subratlla el limitat marge de contagi d'aquests problemes a altres entitats europees, ja que el mercat bancari espanyol està dominat per entitats domèstiques, afegint que el Banc Central Europeu (BCE) posa a la disposició de tots els bancs de la zona euro facilitats de liquiditat "generoses en termes de volum, preu i termini".