La Policía Nacional habilita un mail per canalitzar els missatges de suport rebuts després de l'1-O

La Policia Nacional ha habilitat una adreça de correu electrònic per canalitzar els milers de missatges de solidaritat ciutadana que ha rebut durant les últimes setmanes i ha fet una crida a no utilitzar el telèfon 091 per traslladar aquestes mostres de suport.





Així, des de l'equip de Xarxes Socials de la Policia Nacional s'ha posat en funcionament el correu electrònic 'estamosporti@policia.es' per canalitzar els missatges de suport i transmetre'ls als agents.





En un comunicat, la Policia Nacional ha traslladat el seu agraïment davant els milers de missatges de suport rebut en les últimes setmanes davant les crítiques sofertes a Catalunya.









Molts d'ells, a través del telèfon 091, per la qual cosa el Cos ha fet una crida a no utilitzar aquest mètode en tractar-se d'un servei d'emergència i atenció al ciutadà en casos d'urgència i amb l'objectiu d'evitar que les línies es bloquegin i els operadors de les Sales del 091 puguin gestionar altres trucades d'auxili.





A més, els diferents perfils de la Policia Nacional en xarxes socials --principalment en @policia en Twitter, @policianacional en Instagram i en www.facebook.com/policianacional-- estan també rebent milers de mostres de solidaritat amb els agents, sent gairebé impossible respondre a tots ells de forma privada com és habitual per part de l'equip de Xarxes Socials.









Segons les dades facilitades per la Policia, només en els primers quatre dies d'octubre, el compte d'@policia va rebre gairebé 24 milions d'impressions, amb més de 140.000 retuits i gairebé 300.000 m'agrades. Paral·lelament, en Facebook s'han incrementat en un 200% el nombre d'interaccions.