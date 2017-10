El FMI ​​alerta que les "tensions prolongades" amb Catalunya podrien afecta confiança dels inversors

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha destacat la fortalesa de la recuperació d'Espanya, mantenint el seu pronòstic d'un creixement del 3,1% el 2017 i del 2,5% el 2018, tot i que ha advertit que "no s'ha de donar per fet "el recent dinamisme de l'economia pel que és necessari preservar les reformes adoptades i fins i tot aprofundir en les mateixes, assenyalant que perllongar les tensions i incertesa relacionades amb Catalunya pot llastrar l'evolució de l'economia.





"Les perspectives actuals per a l'economia espanyola són forts", va declarar en una conferència telefònica Andrea Schaechter, cap de la missió de la institució internacional per a Espanya, qui ha advertit que "tensions perllongades i la incertesa relacionada amb Catalunya podrien pesar sobre la confiança i les decisions d'inversió ".





D'altra banda, quan es refereix a l'evolució de l'economia espanyola, el FMI destaca que "gràcies a les passades reformes", l'economia s'ha fet més competitiva, flexible i resilient, tot i que adverteix que Espanya encara té per davant reptes com els elevats nivells de deute públic i atur estructural, així com l'envelliment de la població i retards en productivitat.





D'aquesta manera, davant la perspectiva que alguns elements favorables per al creixement vagin dissipant, el FMI considera "imperatiu" preservar les reformes estructurals i els guanys de productivitat aconseguides, afegint que seran necessaris més ajustos i reformes, incloent la del mercat laboral, per elevar el potencial de creixement i que la recuperació sigui més inclusiva i sostenible.





En aquest sentit, la institució recorda que el país compta amb escàs marge fiscal per adoptar mesures contracícliques enfront de dificultats, a més que l'envelliment de la població implica una significativa pressió sobre la despesa a mitjà i llarg termini, subratllant que el marge per realitzar mesures de caràcter estructural reposa sobre els ingressos, per al que recomana millorar la recaptació d'impostos com l'IVA, reduir les ineficiències del sistema, pujar taxes i impostos mediambientals o millorar l'eficiència de la despesa.





PENSIONS





Els experts de el FMI assenyalen la importància d'aplicar completament les reformes pactades entre 2011 i 2013 per alleujar les pressions demogràfiques sobre les pensions contributives, ja que en cas de no implementar-la despesa es dispararia.





De fet, com a conseqüència de l'envelliment de la població i de l'increment associat a la ràtio de dependència, la despesa de les pensions contributives es duplicaria, aconseguint el 22% del PIB per al 2050.





"La demografia d'Espanya implica que o augmenten els ingressos o les prestacions han de reduir-se per garantir la viabilitat del sistema de pensions", assenyala el document de la institució internacional.





En aquest sentit, el FMI considera fonamental per a l'èxit de les actuals reformes i de les que es puguin produir posteriorment, la transparència i la informació als treballadors, perquè puguin prendre les decisions d'estalvi òptimes.





"Una pensió pública no es pretén que pugui cobrir tots els ingressos que un jubilat necessitaria. Si existeix tal expectativa, ha de deixar-se clar que no pot complir-se", afegeix la institució.





D'aquesta manera, els experts de el FMI aposten per mesures que contribueixin a l'equitat intra i inter generacional per impulsar l'acceptació de les reformes del sistema de pensions, ja que la càrrega de l'ajust recau a Espanya sobre els futurs pensionistes, mentre que les pensions dels jubilats es van veure protegides de la crisis econòmiques.





Així mateix, el FMI recomana mesures que incentivin vides laborals més prolongades, restringint l'accés a la jubilació anticipada, ampliant el període de referència per al càlcul de la pensió, així com vincular l'edat de jubilació als canvis en les expectatives de vida i revisar les raons que permeten el cobrament de múltiples pensions.





"L'estalvi privat representa una font lògica per reemplaçar la reducció d'ingressos en la jubilació per les menors prestacions de les pensions públiques", afegeix el FMI, assenyalant que els actius de fons de pensions privats a Espanya representen menys del 10% del PIB, enfront de la mitjana del 37% en els països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).