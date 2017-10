Artur Mas, el que no n'encerta ni una

Artur Mas, expresident de la Generalitat de Catalunya.





"Qui sembra vents recull tempestats", diu un refrany popular. Fa dos anys, el llavors president de la Generalitat, Artur Mas, amb aquesta prepotència adquirida fa ja uns quants anys, deia que les empreses no marxarien de Catalunya. Les seves prediccions de futur han caigut al mar dels Sargassos, amb les conseqüències que tots estem veient. Un desastre de polític, la supèrbia i falta de sentit comú del qual ha portat a Catalunya a punt de fer fallida, sense importar-li les persones.





La marxa de Catalunya de les grans empreses que es realitza com un degoteig, és una cosa que fa temps es venia anunciant. Ara, els grans bancs catalans, davant la greu situació que està vivint el país, i no sense haver-ne parlat amb els governants catalans, han decidir marxar davant el conflicte que s'acosta amb l'anunci d'una possible declaració d'independència per part de la meitat d'un Parlament dividit.





Què han de dir ara Mas, Junqueras, Puigdemont i tot l'elenc polític sobre una situació que s'està agreujant cada dia? El pitjor de la qüestió és que qui pagarà les conseqüències és la ciutadania, tant la que confia en ells com la que no i que ha estat exclosa pels seus governants.





Si la societat catalana s'ha fracturat en dos, és una divisió que s'ha traslladat als sindicats, les patronals, les professions, els mossos d'esquadra i un llarg etcètera.





Mai és tard i recompondre la situació política, social i econòmica ha de ser la prioritat de tots els que tenen responsabilitats. Sempre hi ha temps, si es deixen els egos de costat, per buscar solucions i arreglar el conflicte en què ens han ficat a tots. Cal posar-se les piles, deixar de banda les diferències i buscar les solucions. Això esperen les persones. Serà així? Això és el que vol la majoria, i que els autors d'aquesta situació s'en vagin a casa seva i desapareguin de la vida política.