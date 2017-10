Corralito: congelació de comptes i límit de retirades d'efectiu









La tensió a Catalunya segueix creixent amb l'amenaça -cada vegada més disipada- que el Govern de la Generalitat acabi per optar per una declaració unilateral d'independència (DUI).





El Tribunal Constitucional (TC) ha suspès de manera cautelar el ple ordinari excepcional del dilluns 9 d'octubre, en el qual es pretenia presentar les anàlisis de les resultats del referèndum il·legal del passat 1-O i la seva aplicació sobre la base de la també suspesa llei del referèndum.





De moment, la intervenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es trasllada al dimarts 10 d'octubre. Per proclamar la DUI? Tindrà en compte el que ha dit al Finanacial Times l'expresident Artur Mas? -que Catalunya no està preparada per a una "independència real"; paraules que el seu equip es va afanyar a matisar hores després-.





Passi el que passi en les pròximes hores, la incertesa entre els que viuen a Catalunya no para de créixer. I més amb l'allau d'empreses que estan decidint traslladar les seves seus fora de la Comunitat. Una decisió que anirà en augment després el decret llei del Govern de Rajoy que ho facilita.





Una de les coses que més preocupen és l'amenaça d'un possible corralito.





Davant d'una hipotètica independència de Catalunya, serien inevitables la devaluació dels diners catalans i un corralito financer. I la ciutadania comença a preocupar-se. La majoria d'entitats bancàries estan contactant amb els seus clients per cridar a la calma.





Els bancs catalans ja han començat a traslladar les seves seus fora de Catalunya, com Caixabank i el Sabadell. Per ara un gest més aviat simbòlic.





Però és una decisió que, en cas d'una DUI, els permetria seguir en l'euro i comptar amb la liquiditat del Banc Central Europeu (BCE) en cas que independència.





Però què passaria amb els estalviadors? Amb els bancs amb seu en territori espanyol tots estarien coberts pel Fons de Garantia de Dipòsits -fins 100.000 euros-.









Si Catalunya sortís de l'euro, necessitaria una nova divisa. Aquesta nova moneda patiria una forta devaluació per molt que el nou Banc Central català -que també caldria crear- fes el possible per evitar-la.





Deute, problemes de finançament, fugida de capitals i recessió serien els ingredients per a la insostenibilitat econòmica d'una Catalunya independent.





Amb una nova divisa catalana, els dipòsits es redenominarían a aquesta nova moneda i perdrien valor. L'efecte previ seria l'intent de la ciutadania de treure els seus diners.





UN CORRALITO





Per evitar la fugida de capitals, el govern de la hipotètica Catalunya independent no podria fer res més que establir un corralito: congelació dels comptes i establiment d'un límit de retirades d'efectiu -com va passar a Grècia o Xipre-. Aquest escenari afectaria a totes les comptes domiciliades a Catalunya.





La independència significaria la sortida de l'euro i de la Unió Europea, de manera que els tipus d'interès pujarien, encarint préstecs i hipoteques.





A l'espera de nous moviment per part de la Generalitat, l'escenari descrit no deixa de ser una hipòtesi.





El Govern de Mariano Rajoy crida a la calma. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, assegura que els estalviadors no tenen de què preocupar-se, que tot està sota control. El mateix va dir uns dies abans de la venda del Banc Popular.





"El Govern va actuar amb els instruments i els temps adequats. No tenen res a témer ", assegurava dimecres passat.