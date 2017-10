Les Cambres de Comerç europees ajornen la reunió a Barcelona per la inestabilitat després del referèndum

José Luis Bonet és el president de la Cambra de Comerç d'Espanya.





L'Associació de Cambres de Comerç i Indústries Europees, Eurochambres, ha ajornat la seva assemblea anual i el fòrum econòmic que s'havia de celebrar a Barcelona els dies 25, 26 i 27 d'octubre davant la "inestabilitat" generada a Catalunya després de la celebració del referèndum.





Les mateixes fonts han assenyalat que les autoritats d'Eurochambres, després de consultar-ho ahir amb la Cambra de Comerç espanyola, que està integrada en aquest organisme europeu, van decidir suspendre l'assemblea anual que es fa cada any a diferents països europeus i que en aquesta ocasió es volia celebrar a Barcelona.





Segons la Cambra de Comerç espanyola, els representants d'Eurochambres van analitzar la situació a Catalunya i van concloure que els més prudent era ajornar aquesta convocatòria per la "inestabilitat" existent en la comunitat i per no comptar amb les "garanties suficients" perquè el fòrum econòmic, que rcongregar uns 300 participants, es desenvolupés "amb èxit".





Eurochambres REPRESENTA A MÉS DE 20 MILIONS D'EMPRESES





De fet, s'havia cursat la invitació al president del Govern, Mariano Rajoy, que encara no havia confirmat la seva assistència, així com a diferents ministres i comissaris europeus, tot i que l'agenda del fòrum econòmic encara no estava tancada.





Eurochambres, creada el 1958, representa més de 20 milions d'empreses a Europa a través dels seus 45 membres (43 associacions nacionals de Cambres de Comerç i Indústria i dues organitzacions transnacionals de Cambres) i engloba una xarxa europea de 1.700 cambres regionals i locals. La Cambra de Comerç d'Espanya, presidida per José Luis Bonet, també president de Freixenet, és membre d'Eurochambres des de 1968.





Precisament aquest divendres, Bonet ha afirmat que proposarà al consell d'administració de Freixenet el canvi de seu social fora de Catalunya en el cas de declarar-se la independència.





"No depèn de mi, depèn del consell, però per descomptat jo ho proposaré", ha afirmat Bonet en declaracions a RNE, en què ha assenyalat que si es declara la independència, la seva empresa haurà d'actuar com han fet altres, entre elles el Banc de Sabadell.