Quan el que és vell no acaba de morir, i el que és nou no acaba de néixer

Mobilització social a Guatemala.





En les societats colonitzades, el colonitzador no fa pràcticament res per mantenir el'"ordre" colonial de la realitat. Són les i els colonitzats, els agents més eficients per a perpetuar / recrear l'"ordre del desordre colonial".





Al grau que ontològicament el o la colonitzada per existir com a persona necessita inevitablement la presència omnímoda del colonitzador. S'esforça, no només per ser permès pel sistema, sinó que idealitza, defensa i reprodueix els vicis i mentides més menyspreables del colonitzador com a virtuts i veritats més sublims.





A Guatemala, la cartografia social de la condició de colonialitat trasllueix amb exuberant realisme màgic en l'emotiva conjuntura actual del "despertar" de la ciutadania contra el sistema corrupte / corruptor.





Les places s'inunden de centenars d'indignats contra el sistema corrupte. Però, aquests emotius manifestants enarboren la bandera del crioll corrupte / corruptor com si fos la seva pròpia bandera. Entonen amb llàgrimes als ulls un himne nacional que materialitza la buida filosofia i aspiracions racistes del colonitzador crioll, com si portés les seves empremtes.





Les consignes són: no tenim President, que renunciïn els 158 diputats corruptes, volem canvi de sistema, etc., però al president que no governa el segueixen cridant president. Als que diuen "lladres / corruptes", els segueixen cridant diputats (i molts d'ells desitjant ser els nous diputats). I, les lleis escrites o grapejades per "els corruptes" les segueixen assumint com "lleis obligatòries", i esforçant-se per no sortir-se de l'"ordre constitucional i institucional".





En aquesta confusa molèstia ciutadana, cap diputat vol morir políticament. Molt menys renunciar (independentment de si són d'esquerra o de dreta). Els diputats s'organitzen des de dinars, fòrums, congressos, escriuen articles d'opinió sobre canvis estructurals, buscant reconciliar-se i "relegitimar" amb els seus electors. I, el més trist, sí que tenen acceptació, fins i tot pels indignats de les places.





D'aquesta manera, l'apallissat sistema polític corruptor crioll s'oxigena gràcies a l'eficient labor dels seus caporals polítics i acadèmics, evitant que el vell acabi de morir, i el nou acabi de néixer. Fent el part sociopolític esperat més dolorós i letàrgic a Guatemala.





En els fets, fins ara, la bulla de les places emotives únicament ha servit per a "reestabilizar" el saqueig violent que realitzen els agents del sistema neoliberal en els territoris.





La corrupció continua pitjor que ara fa dos anys. Els romanents dels serveis bàsics els estan col·lapsant intencionalment per endeutar l'Estat aparent, i immediatament lliurar a les empreses neoliberals. I, això, no està en debat, ni en els fòrums públics, ni en les places. Les vuvuzeles, i les banderes criolles en places guarden silenci sobre això.





L'últim "atur nacional" del 20 de Setembre va ser aclaridor: Mentre milers d'indígenes i camperols mobilitzats, sense banderes, ni himne nacional, proposaven canvis estructurals per al país, amb un sistema de so encanteri, al Parc Central, centenars de vuvuzeles i banderes criolles les van aclaparar al lloc. I, llavors, l'aturada nacional no va passar de ser una socioteràpia col·lectiva de bullaranga.





Cal transitar de la bullaranga a les idees, a les propostes. Consensuar les propostes. I, aquí, fins ara, els únics que tenen propostes treballades de canvis estructurals amb visió de país, són moviments indígenes i camperols com CODECA. I, això, la ciutat ha de reconèixer-ho, encara que els seus dispositius culturals instal·lats tendeixin a negar-los.





Està clar que per canviar el sistema no són suficients les reformes legals. No n'hi ha prou embotir places pintades amb colors del crioll corruptor. Calen idees de canvi. Idees que provinguin del més enllà de la teoria crítica. Idees amb aroma a terra i amb aspecte de les i els empobrits i desposseïts.









Cal emprendre el camí cap a dins (auto alliberament). Lluitar i matar el colonitzador que habita dintre nostre i ens impedeix mirar i valorar el que som i tenim. Cal renunciar als càlculs polítics, apostar la certesa per l'incert.





Cal, d'una vegada per totes, creure que nosaltres sí que podem, sí que volem i sí sabem. No només el què, sinó també el com. Per això, els 'compas' del camp, avesats en les lluites de resistència, diuen: "sabem el mal del país, però també tenim la medicina" (referint-se al procés constituent plurinacional que impulsen).