Una mica més de la meitat (58%) dels pares amb nens menors de 10 anys els porta al pediatre més del que seria necessari, ja que de vegades van per problemes relacionats amb la seva salut que podrien resoldre pel seu compte, mentre que un 12 per cent va menys del que seria prudent.

Així es desprèn dels resultats d' un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) amb gairebé 1.900 participants amb què buscaven avaluar com és la cura de la salut dels nens a Espanya i el grau d'autonomia dels pares en determinades situacions.

A part de les consultes programades, el normal és que els pares acudeixin amb el seu fill al pediatre entre una i tres vegades a l'any, segons assegura el 40 per cent dels enquestats, mentre que un 20 per cent addicional diu anar més de 4 vegades. Davant d'aquesta situació, un 40 per cent va només quan hi ha una consulta programada.

Així mateix, el 61 per cent dels enquestats va declarar no haver portat el seu fill a urgències en els últims 12 mesos, el 32 per cent va ser entre 1 i 3 vegades i només el 7 per cent va haver de portar-4 vegades o més.

Per avaluar si aquestes visites al pediatre resultaven adequades, van definir una sèrie casos amb l'ajuda dels pediatres per veure si no era necessari anar al metge o, en canvi, seria convenient visitar-lo.

D'aquesta manera, davant d'un cas de febre de curta durada, a partir de 38 graus, només un o dos dies, el 75 per cent dels pares va al metge tot i que no seria necessari mentre que, en el cas d'una diarrea lleu, de 2-3 vegades durant un dia, la meitat (49%) d'enquestats anava al pediatre malgrat que, segons els pediatres, podrien gestionar la situació per ells mateixos.

Així mateix, van veure que en altres situacions en què sí que és convenient anar al metge, la majoria de pares demanen cita amb el pediatre, com en cas de vòmits persistents (93% van al pediatre), dolor d'oïda (92%), granellades i picors (86%) o tos amb expectoració purulenta (73%).

A més, l'estudi de OCU reflecteix que en alguns casos els pares mediquen al nen amb fàrmacs no prescrits pel metge, cosa que passa sobretot amb els antipirètics (82%), els analgèsics (70%), els antiinflamatoris (37%) o els antibiòtics (4%).

Pel que fa a les vacunes, el 98 per cent dels pares enquestats segueix el calendari de vacunació dels seus fills, enfront de només un 2 per cent que no ho fa, adduint diferents motius com que les vacunes contenen toxines o que han decidit retardar la seva aplicació.

LES MARES, MÉS IMPLICADES EN LA PRESA DE DECISIONS

D'altra banda, l'estudi mostra com en la majoria de casos (59%) les decisions sobre temes de salut del fill les prenen per igual el pare i la mare. No obstant això, en un 40 per cent dels casos les pren sobretot la mare i només en l'1 per cent restant la decisió principal correspon al pare.

A més, han vist que el 92 per cent dels pares enquestats portava el seu fill a pediatre mentre que un 6 per cent el porta a un metge de família i un 2 per cent a un altre especialista. I només el 10 per cent acudeix a professionals de la sanitat privada, enfront del 90 per cent que prefereix la pública.

Preguntats per la seva satisfacció amb el sistema, el més valorat és la competència dels metges, amb una puntuació de 80 sobre 100, seguit de la facilitat per aconseguir cita urgent (75), una cita normal (73), el temps d'espera ( 59) o la disponibilitat fora de consulta (50).

De la mateixa manera, el 47 per cent dels pares busca informació a Internet sobre els símptomes que presenten els seus fills, però en el 62 per cent dels casos la influència d'aquesta informació en les seves decisions és limitada.

A més, el 81 per cent dels nens entre 0 i 3 anys no ha anat mai al dentista, una xifra que baixa al 46 per cent entre els 3 i 6 anys. A partir d'aquesta edat, només un 7 per cent no havia anat a aquest especialista.