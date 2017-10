Defensa va frenar l'any passat la compra d'armes de guerra per als Mossos per part del Govern Puigdemont

Agents de Mossos d'Esquadra.





A finals de l'any passat, la Generalitat va intentar una compra de munició i armes de guerra que el Ministeri de Defensa va frenar per tractar-se d'una comanda "extremadament superior" a les realitzades en anys precedents.





Segons revela aquest dissabte el diari 'ABC', el Departament d'Interior del govern de Carles Puigdemont "va traslladar el 31 d'octubre -encara amb el Govern central en funcions- una petició al Ministeri de l'Interior per adquirir nou tipus d'armes, de les quals cinc van aixecar l'alarma en el Ministeri de Defensa, la Direcció General d'Armament i Material (DGAM) també havia de donar el vistiplau a l'adquisició: 300 subfusells calibre 9x19 mm, 400 fusells 5,56x45 mm (HK G36, com el de l'Exèrcit) , 50 rifles de precisió .338 Lapua MAG, 50 rifles de precisió Whisper, 50 fusells 7,62x51mm (.308Win)".





El reportatge relata que la comanda podria respondre a l'aposta de Carles Puigdemont per la necessitat de crear un exèrcit propi en una hipotètica Catalunya independent. Així, també detalla la intenció de comprar munició en "quantitats poques vegades vistes en una comanda dels Mossos d'Esquadra o l'Ertzaintza: cinc milions de cartutxos per al subfusell 9x19mm, 400.000 cartutxos per al 5,56x45mm, 20.000 cartutxos per al. 338 Lapua MAG, 20.000 cartutxos per al 300 Whisper i 20.000 cartutxos per al 7,62x51 mm".





DEFENSA VA DEMANAR EXPLICACIONS PERÒ NO HI VA HAVER RESPOSTA





Segons explica 'ABC', "després d'una inicial valoració de la DGAM, al departament després de que llistat d'armes entrés el 25 de novembre, el Ministeri de Defensa va enviar al Departament d'Interior català un escrit sol·licitant una justificació per a la compra de les armes i la munició. Es va enviar el 12 de desembre". Un requeriment que mai va obtenir resposta i l'adquisició d'armes per als Mossos d'Esquadra no es va executar.





La informació recorda que "el 2015, la Generalitat no va realitzar cap comanda d'aquest tipus d'armes de guerra. El 2014 va necessitar 200 subfusells 9x19mm i 50 fusells 5,56x45mm. Una altra dada per contextualitzar la magnitud de la comanda: el 2007, després de l'atemptat de Barajas, l'Ertzaintza només va demanar 11 fusells 5,56x45mm i 27 de 9x19mm".





"Els fusells i subfusells que pretenia comprar la Generalitat són molt eficaços per a la lluita contra el gihadisme o resoldre situacions com les esdevingudes en els últims anys a París, Brussel·les, Londres o la mateixa Barcelona i Cambrils aquest últim estiu. Però també per organitzar i armar un regiment d'uns 2.000-3.000 efectius o una companyia especial amb pretensions d'oferir una resistència urbana important. No va ser tant la tipologia de les armes sinó la quantitat requerida el que va alertar Defensa.

A més de la manca de resposta quan es va demandar una explicació", s'explica en el reportatge.





I detalla que "per exemple, el subfusell HK model UMP calibre 9x19mm -similar a una de les 300 unitats que volien comprar- té una cadència de tir de fins a 600 trets per minut i amb poc més de 2 quilos de pes. Per la seva banda, el fusell 5,56x45 mm (HK G36) té un abast de 4.000 metres i una cadència de tir de 750 trets per minut. Aquest tipus d'armes solen ser utilitzades també per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, així com per les Forces Armades en les seves missions militars ".





No obstant això, segons el diari 'ABC', "en la comanda d'armes que no va autoritzar l'actual Ministeri de Defensa també es requeria la compra de 50 pistoles 5,7x28mm, 50 pistoles 9x19mm, 10 revòlvers calibre .357 i 300 escopetes calibre 12. Aquest llistat si es va percebre com a normal pel que fa al nombre d'unitats requerides per la situació de seguretat que un cos com els Mossos d'Esquadra han d'afrontar en la seva activitat i amb el gihadisme com a principal amenaça ".





Més recentment, la Generalitat ha realitzat altres comandes. Així, el 2 de desembre de 2016 el diari 'La Vanguardia' va informar sobre una compra de 272 armes de forces especials incorporades a l'arsenal dels Mossos d'Esquadra. Segons assenyala el reportatge, "entre les armes adquirides s'esmentava el subfusell HK model UMP calibre 9x19mm. Davant la impossibilitat d'haver realitzat l'última comanda d'armes, frenada pel Ministeri de Defensa, les probabilitats d'adquirir aquest tipus d'armes al mercat negre són certament poques. Per a una compra de 850 subfusells i fusells has de deixar una empremta molt gran que fa saltar les alarmes dels diferents serveis d'Intel·ligència ".