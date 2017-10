Miquel Iceta dubta de la mediaciÃ³ internacional per solucionar la situaciÃ³ de Catalunya

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha posat en dubte aquest dissabte la utilitat de la mediació internacional per solucionar la situació política de Catalunya després del referèndum de l'1 d'octubre i ha considerat que "ningú de fora" solucionarà el conflicte.





"Ho hem de fer des d'aquí i, si no trobem la manera, haurem de buscar nous camins", ha indicat en declaracions als mitjans des de la plaça Sant Jaume de Barcelona, on ha participat al costat d'altres socialistes catalans en la concentració a favor del diàleg entre el Govern i el Govern central, que ha reunit centenars de persones.





Iceta ha assegurat que "és el moment d'escoltar a la gent que demana arreglar el problema d'una forma acordada, sense decisions precipitades o unilaterals".





"Molta gent està demanant diàleg no només a Catalunya sinó a tot Espanya", ha recordat Iceta, ja que la manifestació estava convocada no només a la capital catalana sinó també en altres ciutats d'Espanya.





Preguntat per la manifestació que Societat Civil Catalana (SCC) ha convocat per aquest diumenge al centre de Barcelona, ha puntualitzat que el PSC no participarà en ella formalment però que sí que han cridat a la participació: "Hi ha moltes ganes d'expressar-se".