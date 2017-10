Milers de persones es manifesten a Barcelona i Madrid per a exigir diàleg entre Rajoy i Puigdemont

La concentració per exigir diàleg, a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona.





Les places de Sant Jaume, a Barcelona, i la de la Cibeles, a Madrid, han acollit aquest dissabte la manifestació de milers de persones vestides de blanc que volen que la Generalitat i al Govern central que dialoguin per resoldre la situació política actual.





Milers de persones, 5.500 segons la Guàrdia Urbana, s'han congregat aquest dissabte al migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant de l'Ajuntament i la Generalitat. Ho han fet convocats a través de les xarxes socials i sistemes de missatgeria mòbil, i s'han sumat a ells diversos dirigents polítics com el primer secretari del PSC, Miquel Iceta.





La concentració s'ha repetit en diverses localitats espanyoles i té com a objectiu pressionar els dos Executius perquè iniciïn taules de diàleg que donin resposta a l'encaix de Catalunya després del referèndum de l'1 d'octubre.





Diumenge passat, més de 2,28 milions de catalans van votar en el referèndum d'independència convocat per la Generalitat, i el 90% d'ells van votar a favor que Catalunya es constitueixi com a república independent.





BLANC NEUTRAL COM SENYAL DE DIÀLEG





Vestits de blanc, els participants a Barcelona han exhibit globus del mateix color i pancartes amb el text 'Parlem?' en català i castellà, i han proclamat càntics com 'Volem pau' i 'Volem parlar'.





També han reclamat a la Generalitat que renunciï a una declaració unilateral d'independència (DUI) i que se sent a negociar amb l'equip de Mariano Rajoy: "Feu el vostre treball", han clamat.





La consina era que els participants acudissin sense banderes i vestissin de blanc per no representar cap opció política, el que ha provocat que es poguessin veure diverses samarretes amb publicitat i fins i tot bates de metge.





Entre les pancartes, diverses banderes de color blanc, els portadors han explicat a Europa Press que no representen la derrota sinó la voluntat d'una negociació pacífica que rebutja també les càrregues policials que es van produir diumenge passat.





La concentració, que ha durat més d'una hora i mitja i s'ha estès a carrers d'accés a la plaça per la multitud de manifestants, ha coincidit amb un casament a l'Ajuntament de Barcelona, fet que ha causat un esclat d'aplaudiments i crits de joia quan els nuvis han sortit de l'edifici consistorial, poc després de les 12.00 hores.





També la Plaça de la Cibeles, a Madrid, ha clamat pel diàleg.

CIBELES ES TENYEIX D'BLANC PER A EXIGIR UNA SOLUCIÓ DIALOGADA





Una multitudinària concentració de persones amb banderes i vestimenta blanca ha tingut lloc a Cibeles per reclamar diàleg entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya per a resoldre la situació generada pel referèndum de l'1-O al crit de "Carles, Mariano, a veure si ens parlem ".





La iniciativa 'Parlem?' ha estat la convocant de la manifestació a les 12 hores davant la seu de l'Ajuntament de Madrid, al Palau de Cibeles, i ha demanat penjar llençols blancs als balcons.





Algunes de les consignes que s'han llançat pels assistents, amb vestimenta de color blanc i que han abarrotat els voltants de Cibeles han estat 'Catalans, germans no som Mariano', 'Bla bla bla volem parlar', 'Menys odi i més conversa 'o' Menys cops de porra i més telefonada ', a la vegada que han alçat una bandera blanca.





La portaveu a l'Ajuntament de Madrid, Rita Maestre, també ha acudit a la manifestació vestida amb una samarreta blanca. "Avui la veu la tenen ells".





L'impulsor de la convocatòria de 'Parlem?', Guillermo Fernández, ha assenyalat en declaracions als mitjans que "cal que els polítics estiguin disposats a dialogar".





"Tenim ganes que no ens infonguin odi, volem convivència i no odi, així que si no se sentin tornarem a sortir fins que se senten", ha assegurat.





Per la seva banda, Vicen i Fernando, un matrimoni d'uns 50 anys, han declarat a Europa Press, que és "necessari parlar i seure a dialogar". "No ho estan fent bé cap de les parts", han dit.





Finalment, algunes persones amb banderes espanyoles en alt han acudit també a la concentració i diversos dels manifestants els han cridat "sense banderes", de manera reiterada.





Paral·lelament i en aquest cas a la plaça de Colón, també ha tingut lloc una concentració en defensa de la Constitució i de la unitat d'Espanya, on una multitud de persones han portat banderes de Espanyes i han llançat consignes de 'Viva España' o ' amb colpistes no es dialoga '.