Multitudinària concentració a Madrid en defensa de la Constitució i de la unitat d'Espanya

Concentració en defensa de la unitat d'Espanya i de la Constitució a Madrid.





Una multitudinària concentració celebrada a la madrilenya plaça de Colón ha clamat a favor de la defensa de la Constitució després del referèndum de l'1-O a Catalunya amb gran quantitat de banderes nacionals i amb lemes dels assistents com 'Visca Espanya', 'Sóc espanyol' i 'Amb colpistes no es dialoga'.





La Fundació Denaes ha estat l'organització convocant de la concentració a la plaça de Colón aquest migdia en defensa de la nació, la Constitució i l'Estat de Dret després del referèndum de l'1-O a la qual s'han adherit prop de 50 entitats.





Entre elles s'inclouen Fundació Villacisneros, el Cercle Balear, Fundació Valors i Societat, Convivència Cívica Catalana, Arrelats, Comunitat Jueva del Principat d'Astúries, Fes-te Sentir, Fòrum de Guàrdies Civils, Galícia Bilingüe, Fundació Gustavo Bé, Fòrum Sevilla Nostra, Professors per l'Ètica, Observatori Cubà de Drets Humans i Associació de les Damas de Blanco.





Segons dades de la Delegació de Govern, aquesta concentració a ha estat secundada per 50.000 persones. Els manifestants de totes les edats han abarrotat la plaça de Colón amb banderes espanyoles al coll oa la mà i han cridat a l'uníson consignes com "Viva España", "Puigdemont a la presó" "No som fatxes, som espanyols", "Amb colpistes no es dialoga "; al mateix temps que s'ha cantat i ballat al ritme de la música.





El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha transmès als mitjans de comunicació el compromís de la seva formació amb la unitat d'Espanya i ha assenyalat que estan "amb la majoria silenciosa". "Anem a vèncer els sepratistas perquè som més i la llei està del nostre costat i aquesta setmana veurem com acaba el desfaio separatista", ha afegit.





En aquesta línia, Casado ha expressat estar "molt orgullós" de ser espanyol i el que el que van a fer és "reivindar la llei, la convivència, la continuïtat històrica d'Espanya i la Constitució".





EL REI NO VA A ACCEPTAR CAP XANTATGE





El vicesecretari de Comunicació del PP ha apuntat que el discurs que va donar el rei Felip VI després de l'1-O "va deixar molt clar que no acceptarà cap xantatge d'aquells que van contra la convivència i la legalitat de tot Espanya".





A la concentració també ha acudit el conseller de Polítiques Socials i Família de la Comunitat de Madrid, Carlos Izquierdo, el portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid, José Luis Martínez-Almeida i el portaveu adjunt a l'Assemblea, Alfonso Serrano.





"El Madrid d'Espanya, el Madrid de tots. El Madrid que vol que seguim caminant junts", ha apuntat Almeida a través de la xarxa social Twitter.





Per la seva banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha aplaudit que en aquesta mateixa xarxa social la manifestació a Colón. "A la plaça de Colón, Madrid es manifesta per Catalunya, per la unitat d'Espanya, i la Constitució. Estem '# OrgullososdeserEspañoles'", ha recalcat.





En declaracions als mitjans, el president de Denaes, Iván Espinosa, ha explicat que amb aquesta concentració vénen "a abraçar a Espanya per part de tots els espanyols vinguin d'on vinguin". "El que esperem d'això és que es compleixi la llei i es faci complir la llei", ha rematat.





ACTUAR CONTRA ELS 'COLPISTES'





En declaracions a Europa Press, Eduard, un dels assistents de 60 anys ha assegurat que ha vingut des de Guadalajara a la concentració. "He vingut per defensar la unitat del meu país i perquè estic orgullós de ser espanyol".





Per la seva banda, Sandra de 25 anys, ha assenyalat que vol defensar Espanya i demanar que el Govern "actuï i meta als colpistes a la presó".





D'altra banda, membres de la llar Social s'han tret el cap des de la seva seu, al costat de Colom, amb banderes per dóna suport a la manifestació.