Aigües de Barcelona porta la seva seu social a Madrid

El consell d'administració de la Societat General d'Aguas de Barcelona (Agbar) ha decidit aquest dissabte 7 de octbre traslladar de forma temporal la seva seu social a Madrid amb l'objectiu de "preservar la seguretat jurídica dels inversors".





Presidida per Ángel Simón, Agbar és accionista de diverses operadores del cicle integral de l'aigua a Catalunya com Aigües de Barcelona i Sorea, entre altres, que mantenen el seu domicili social actual.





Ha assegurat que la decisió no suposa, en cap cas, "cap afectació al servei" que les diferents operadores presten en tot el territori català.





La Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB) és el 'holding' que agrupa totes les participades de Suez Environnement a Catalunya. La multinacional francesa propietària del 100% de Agbar ja va traslladar de la capital catalana a Madrid, ara fa dos anys, a finals de 2015, la seu social de la matriu que agrupa a tots els seus negocis al mercat espanyol.





La decisió de la companyia es va produir en ple procés sobiranista català, si bé l'empresa va subratllar llavors que aquest trasllat responia estrictament a qüestions "administratives i organitzatives".





El grup Agbar té actualment la seva seu corporativa en un edifici de lloguer situat en la Zona Franca de Barcelona, després de deixar, al juliol de 2014, l'emblemàtica Torre Agbar, que estava previst que es transformés en un hotel després de ser adquirit per Emin Capial. No obstant això, la moratòria hotelera de l'alcaldessa Ada Colau va truncar aquest projecte i avui dia, l'anomenada Torre Glòries es perfila com la seu de l'Agència Europea del Medicament EMA, en cas que Espanya guanyi la candidatura europea.





L'EVENTUAL DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA IMPULSA L'ÈXODE D'EMPRESES





L'escalada de tensió davant el desafiament secessionista i la possibilitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, formuli una declaració unilateral d'independència (DUI) en els propers dies està impulsant el trasllat de les grans empreses fora de Catalunya.





Així, una dotzena d'empreses catalanes ha decidit traslladar el seu domicili social fora de Catalunya en els últims tres dies per la incertesa política. La primera va ser la biofarmacéutica Oryzon Genomics, que va anunciar el dimarts a la nit el seu trasllat de Cornellà de Llobregat (Barcelona) a Madrid, i li van seguir altres empreses com Eurona --de Barcelona a Madrid-- i Proclinic --de L'Hospitalet a Saragossa--.





El consell d'administració de Banc Sabadell va aprovar aquest dijous el trasllat del seu domicili social, en aquest cas a Alacant, a l'antiga seu de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM), que va ser adquirida per l'entitat catalana en 2012. CaixaBank ho ha fet aquest divendres, quan ha decidit traslladar la seva seu social a València, després del decret llei de mesures urgents aprovat pel Consell de Ministres amb el qual s'estableix un nou marc per agilitar el canvi de seus socials de les empreses en territori nacional permetent que aquesta decisió la prengui el consell d'administració sense necessitat de sotmetre-ho a la junta d'accionistes. A més, la Fundació La Caixa i Criteria han anunciat aquest dissabte que també traslladaran la seva seu a Palma de Mallorca.





Així mateix, ja ha anunciat el seu canvi de seu social el Banc Mediolanum, que ha decidit també traslladar-la a València per garantir els interessos dels seus clients, mantenir la normalitat i assegurar "un marc estable" per al desenvolupament de la seva activitat sota la supervisió del BCE.





També Gas Natural Fenosa, ha aprovat aquest divendres el seu canvi de seu, però en aquest cas ha indicat que es tracta d'una mesura temporal davant la situació política i social que està vivint les últimes setmanes Catalunya i a causa de la "inseguretat jurídica" que genera.