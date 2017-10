Sánchez assegura que està per la integritat territorial i la Constitució i que aposta pel diàleg

Pedro Sánchez, a la Festa de la Rosa, a València.





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dissabte que el Partit Socialista defensarà "fins a l'últim minut, fins a l'últim segon" el diàleg en la qüestió catalana, tot i que ha advertit que estarà al costat de la integritat territorial i de la Constitució.





"El PSOE i l'executiva federal estaran a l'alçada de les circumstàncies com sempre ho ha estat al llarg de la seva història", ha indicat el líder socialista.





"Igual que defensem el diàleg fins a l'últim minut, l'últim segon, també donarem suport a la resposta davant de qualsevol ruptura unilateral de l'estat social de dret. Aquest és el compromís del PSOE", ha manifestat el dirigent durant una intervenció a la Festa de la Rosa dels socialistes valencians, celebrada al Parc de Capçalera, acte en el qual, sota pluja final, ha estat acompanyat del president de la Generalitat valenciana i secretari general del PSPV, Ximo Puig, i de la portaveu socialista a l'Ajuntament de València , Sandra Gómez.





Amb una hora de retard sobre l'horari previst per un problema a l'AVE, Sánchez, a qui la pluja ha respectat la seva intervenció, ha assistit a la Festa de la Rosa del PSPV, jornada festiva amb casetes, xarangues, gegants i actuacions musicals en l'amfiteatre del Parc de Capçalera.





El líder del PSOE ha elogiat l'"exemple de civisme" que s'ha viscut aquest dissabte a places del país on persones amb banderes o samarretes blanques han demanat diàleg a les concentracions sota el lema de' Parlem? '.





"És un orgull", ha dit, per destacar que els socialistes, sense voler "patrimonialitzar" res, "sempre" reivindicaran el "diàleg, negociació i pacte com a forma de fer política": "Estem amb ells a les places", ha manifestat.





"Hem d'obrir l'espai de diàleg on càpiga tot llevat de la intransigència, la il·legalitat i la unilateralitat", ha sostingut.





ACTUALITZAR EL MODEL TERRITORIAL CAP A UNA ESPANYA FEDERAL





Segons Sánchez, el PSOE porta temps alertant sobre el problema d'actualització del model territorial i la necessitat d'"ordenar les identitats i encaminar-les de manera pragmàtica".





En aquest cas, ha dit també que en els últims mesos i hores s'han vist "grans diferències entre la gran esquerra de govern i la més petita que es mimetitza amb els nacionalismes".





Així, ha defensat que el PSOE "no som de l'esquerra petita que tracta de fragmentar sobiranies en un món més global sinó que som una esquerra europeista i globalista que vol integrar sobiranies perquè és l'única forma de fer front als grans desafiaments que la humanitat té per davant".





Ha exposat la seva defensa d'una Espanya federal en una Europa federal "perquè només així serem capaços de respondre als desafiaments globals i fer-ho amb la major qualitat democràtica".





Respecte d'això, ha recordat que aquesta darrera setmana el Parlament Europeu ha posat aquesta setmana "les coses al seu lloc" pels qui defensen el secessionisme de Catalunya, i ha deixat clar que està "fora de tot dubte" la integritat territorial dels estats membres.





ÈXODE D'EMPRESES FORA DE CATALUNYA





Així mateix, ha al·ludit a les empreses que comencen a traslladar el seu domicili social de Catalunya a altres llocs i s'ha preguntat: "Quin país és el dels independentistes del que volen fugir les empreses i destruir els llocs de treball de milers i milers de catalans?".





Segons la seva opinió, sembla com si dels dirigents de les institucions catalanes "s'hagués fugat el sentit comú" i per això les empreses se'n van de l'autonomia.





"L'economia no entén de banderes sinó de certeses i seguretat jurídica i econòmica", ha dit i ha demanat als dirigents catalans que "deixin de mentir" als ciutadans perquè "aquells que estan dient que volen a Catalunya i defensen a Catalunya la estan destrossant".





En aquesta línia, els ha reiterat que "abandonin el camí del secessionisme i tornin a la democràcia que els estem esperant per parlar, dialogar i pactar. Aquesta és la proposta del PSOE", ha insistit.





No obstant això, per a Sánchez, en aquest cas no s'ha produït un "avanç de l'independentisme" sinó un "retrocés de la qualitat democràtica" que està afectant el sistema democràtic del país, un país al qual "li ha costat tant aconseguir una democràcia, imperfecta perquè està per acabar i que exigeix millores "però en què ha advertit que la democràcia" no és una cosa a la carta ni posar urnes buides ni una via unilateral .





Si algú l'ha intervingut, ha dit, són els dirigents de les institucions catalanes als que ha exigit que tornin "a la legalitat democràtica i a negociar".





Sánchez ha defensat el que vol el PSOE per a Espanya, un país de drets, entre els quals ha citat un millor sistema de finançament autonòmic; un pacte de rendes per augmentar els salaris dels treballadors i millorar el repartiment de la riquesa; una pujada del salari mínim interprofessional; una llei d'igualtat laboral i salarial; rescatar la gent jove; una llei d'eutanàsia i mort digna; derogar la reforma del sistema públic de pensions del PP i la reforma laboral que redueix les bases de cotització.





"Són debats als que l'esquerra no ha de renunciar", ha conclòs.