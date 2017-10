Nombrosos actes culturals i empresarials suspesos o ajornats per la tensió política

La Diada del Farmacèutic és un dels actes suspesos.





Entitats culturals i empresarials han decidit cancel·lar o ajornar alguns actes públics i concerts com a protesta davant la violència policial de l'1-O i la manca de diàleg o per la incertesa del moment. Entre ells, la Festa de l'Arquitectura, la Diada del Farmacèutic, la Fira del Préssec i el Rumm Festival.





BARCELONA





El Col·legi de Arquitectes de Catalunya (COAC) ha ajornat la Festa de l'Arquitectura, que tenia previst celebrar divendres passat, 6 d'octubre, des de les 6 fins a mitjanit. Aquesta entitat lamenta i condemna "la violència exercida l'1 d'octubre contra la ciutadania" i defensa "els valors de la democràcia i de l'Estat de dret", i amb aquesta cancel·lació es solidaritza amb les persones que la van patir directament. En el marc de la celebració del Dia Mundial de l'Arquitectura, el COAC convocava un acte festiu i familiar al Parc d'Atraccions del Tibidabo al qual estaven convidats tots els arquitectes col·legiats o no, els socis del Foment dels Arts i del Disseny ( FAD) i els estudiants d'arquitectura.





La tradicional Diada del Farmacèutic que organitza el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, salta de l'agenda del dia 9 sense cap data nova tancada. L'acte consisteix en un homenatge als farmacèutics que compleixen 25, 50 i, fins i tot, 75 anys de col·legiats al Palau de la Música Catalana.





L'Associació de Dones Periodistes argumenta que la "tensa situació política" actual deriva en què l'atenció informativa només es centri en aquesta encesa polèmica informativa. Per aquest motiu, l'entitat ajorna la taula rodona 'Per què som minoria les dones a la dirección dels mitjans' que estava prevista per a la setmana que ve.





Municilab no cancel·la la seva programació però s'adapta i modifica el contingut de les jornades, inicialment centrades en el canvi climàtic, al moment polític que viu Catalunya. En aquest sentit, Susan George, Yayo Herrero i Ada Colau intervindran en l'acte inaugural que ara versarà sobre 'Drets, llibertats i sobiranies. Reflexions des del municipalisme'. Barcelona En Comú és qui organitza per a aquest divendres i dissabte, al campus de la Ciutadella, aquest espai de reflexió, creació i acció al voltant del paper de les ciutats i de les noves formes de fer polítiques de proximitat i transformació social.





Doctor Prats van cancel·lar dimecres passat el concert que tenia previst oferir a la Sala Apolo de Barcelona. El grup va comunicar la seva decisió motivada per les càrregues de la policia i de la Guàrdia Civil l'1-O. "Aquests dies hem viscut escenes que tothom coneix i que ens entristeixen profundament. Hem vist com atacaven a un poble que només volia exercir el dret democrácito de votar. Han agredit ciutadans desarmats, a avis, a persones amb les mans alçades.", lamenten els membres de doctor Prats a través d'un comunicat.





Un altre concert anul·lat estava previst per al passat dia 5 a la Festa Major de Sarrià. Clams, l'entitat organitzadora, va anunciar la suspensió amb una nota en la qual desitja pau, amor, concòrdia i diàleg. "No a la violència", conclou la missiva.





L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ajorna sense anunciar una nova data la presentació de l'informe 'Impactes socioeconòmics de les universitats i del sistema de recerca', que estava prevista per a aquest divendres a Barcelona.





A causa de la convocatòria de vaga general, la firma de luxe Bulgari va suprimir el passat dia 3 la presentació del seu luxós rellotge Serpenti a la joieria Rabat, del passeig de Gràcia, al·legant que ho farien la setmana que ve. Ara anuncia que, de moment, no se celebrarà aquest esdeveniment per la tensió que regna a Barcelona.





El que, de moment, es manté en cartell és la massiva celebració de la sisena edició de l'Oktoberfest Barcelona, la festa cervesera més important de la ciutat, a la plaça Univers de Fira de Barcelona a Montjuïc, prop de la plaça d'Espanya. Durant 12 dies, l'organització d'espera 100.000 persones a aquesta trobada que és un dels fills del de Munic, que té el seu origen en l'any 1810.





LLEIDA





L'ajuntament d'Alfarràs (Segrià) cancel·la l'edició número 25 de la Fira del Préssec, inicialment prevista per aquest cap de setmana, 7 i 8 d'octubre. Kléber Esteve, alcalde d'Alfarràs, lamenta haver pres aquesta decisió pel clima polític que viu el país. "Entenem que el més prudent és retrobar-nos amb la fira l'any que vé", considera l'edil.





El Rumm Festival Gastronòmic, l'únic festival de 'food trucks' de Lleida, que estava previst per als dies 6, 7 i 8 d'octubre, no celebra la seva cinquena edició per la situació política. "Aquesta decisió ha estat necessària per al correcte funcionament i la seguretat d'un cap de setmana de festa i gastronomia. Aviat anunciarem les noves dates", ha comunicat l'empresa Idea de Patata, organitzadora d'aquest certamen.





GIRONA





La celebració del Dia Mundial de la Salut Mental de Catalunya, que a Girona s'anava a celebrar el dia 7 a Girona, s'ha suspès per la "situació d'excepcionalitat" que es viu actualment. Les entitats organitzadores valoraran més endavant la possibilitat de recuperar la celebració, alhora que agraeixen, a través d'un comunicat, la tasca de totes les persones implicades en la preparació de l'esdeveniment.





TARRAGONA





Els actes de commemoració del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral organitzats per La Muntanyeta que s'havien de realitzar el passat 4 d'octubre a la plaça de la Font van ser suspesos a causa de les "circumstàncies excepcionals que està vivint el país en els últims dies". L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC) trasllada totes les activitats al proper 22 d'octubre, quan se celebri la 9a edició de la tradicional Caminada Solidària. En aquesta mateixa jornada també es llegirà el manifest.





La Casa de les Lletres i la Fundació del Congrés de Cultura Catalana van desconvocar la taula rodona que el passat dia 4 havia de celebrar els 40 anys del Congrés de Cultura Catalana, a la Biblioteca del Seminari, en el marc de la Tardor Literària. D'aquí a uns dies, anunciaran si es trasllada a una nova data.