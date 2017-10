Rajoy no descarta aplicar l'article 155 i no té cap intenció d'avançar les eleccions

Mariano Rajoy en la declaració institucional de l'1 d'octubre, a la Moncloa





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha assegurat que no descarta aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola en absolut, però que abans d'aplicar mesures com aquesta o l'Estat d'excepció haurà de parlar, segons es vagin produint els esdeveniments a Catalunya, amb altres forces polítiques.









"Jo no descarto absolutament res del que diu la llei. El que cal és fer-ho al seu temps, que és el més important en aquest moment. Per anar bé, no caldria prendre solucions dràstiques, però per a això haurien de produir-se rectificacions", ha contestat Rajoy en una entrevista amb 'el País' en ser preguntat per si l'executiu aplicarà aquest article davant l'amenaça de declaració unilateral d'independència (DUI) del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puidgemont.





El cap de l'Executiu ha recalcat que Espanya "no es dividirà" i que la "unitat nacional" es mantindrà.





ELS MERCATS COMENCEN A POSAR-SE NERVIOSOS





"Farem servir per a això tots els instruments que ens dóna la legislació. Correspon al Govern prendre la decisió i fer-ho en el moment concret. Hem sentit a molta gent. Crec que sabem el que pensen els espanyols. I han de saber que el Govern també coneix el que ha de fer", ha subratllat.





Davant el siposat pronunciament a favor de la declaració unilateral d'independència per part del Parlament la setmana que ve, Rajoy ha reiterat que el Govern prendrà qualsevol de les mesures que li permeti la llei: "Vull dir una cosa amb absoluta claredat: mentre l'amenaça de una declaració d'independència no desaparegui del panorama polític serà molt difícil que el Govern no prengui decisions", ha destacat.





En aquest sentit, ha demanat que es retiri "amb la major celeritat possible" l'amenaça de la declaració d'independència per evitar "mals majors" com els que han ocorregut després del "simulacre" de referèndum del passat 1 d'octubre.





"Aquí veiem les conseqüències econòmiques en els sectors del turisme, en els sectors empresarials. Els mercats comencen a posar-se nerviosos. Com més temps passi sense que retirin la declaració d'independència, pitjor per a tots. I encara estan a temps", ha afegit.





Així mateix, ha defensat que és "absolutament irrellevant" que el Parlament pretengui que la declaració d'independència entri en vigor l'endemà de ser anunciada o que sigui una declaració d'independència amb condició suspensiva, resolutòria, en diferit o amb "qualsevol de les múltiples formes que caminen circulant per aquí".





"Anem a veure si som seriosos i deixem les coses clares: no es pot construir res si no desapareix l'amenaça contra la unitat nacional. Ni a Espanya ni enlloc del món", ha reiterat.





Rajoy ha explicat que és "molt difícil" negociar amb qui no té més que un objectiu i és "incapaç de moure's ni un centímetre".





"Nosaltres plantegem una Conferència de Presidents de Comunitats Autònomes i el president de Catalunya no va voler venir. Allà parlem de temes molt importants per als catalans, com ara el nou model de finançament autonòmic, les pensions, protecció civil o el Pacte de Violència de gènere", ha agregat.





UN MAL MOLT IMPORTANT AL PRESTIGI DELS MOSSOS





En ser preguntat sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra a l'1-O, Rajoy ha respost que tant aquests com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil eren a Catalunya sota les ordres dels jutges, de manera que són ells els que han de dir si van actuar de forma correcta o no, alhora que ha confirmat que els agents desplaçats a la comunitat catalana continuaran allà "mentre les coses no tornin a la normalitat".





"Crec que les autoritats polítiques de la Generalitat de Catalunya han fet un mal molt important al prestigi dels Mossos d'Esquadra. Ho crec amb absoluta franquesa. A partir d'aquí, confiem o no confiem?", Ha matisat.





En aquest sentit, ha explicat que el que va passar durant el passat diumenge va ser a causa del "entestament" del Govern català a "mantenir una aparença" de referèndum quan sabia que era "absolutament il·legal".





"Aquesta és la gravíssima irresponsabilitat dels que han pres aquesta decisió", ha insistit.





S'ESTAN JUGANT ELS VALORS EUROPEUS





D'altra banda, Mariano Rajoy ha advertit que tot el que està esdevenint a Catalunya també és "batalla d'Europa" perquè s'estan jugant els "valors europeus".





"Animo Europa a que continuï amb el que està fent, defensant la unitat de les nacions, defensant el compliment de la llei, defensant les Constitucions dels països", ha indicat.





"Fa uns dies deia l'exprimer ministre francès Manuel Valls, i amb raó, que si deixem que això vagi endavant després vindran altres coses en altres llocs del continent. I això no és acceptable. Per tant, aquesta és una batalla en la qual els valors d'Europa estan en joc. Estic convençut que tots els governs europeus seguiran donant suport a la Constitució i el compliment de la llei", ha sostingut.





EL REI VA DIR EL QUE PENSEN LA MAJORIA DELS ESPANYOLS





D'altra banda, Rajoy ha manifestat que el missatge que va transmetre el rei Felip VI en el seu discurs va ser "magnífic", ja que va dir el que pensen la "immensa majoria" dels espanyols ".





"El Rei pensa que s'ha trencat, com ho pensem absolutament tots, la legalitat a Catalunya i que cal que aquesta fallida no se segueixi produint en el futur. No em sembla que fos un missatge dirigit al Govern", ha defensat.





"Era una posició fixada pel Rei sobre un esdeveniment que és el més important que tenim els espanyols des de fa molts anys a la nostra pàtria", ha aclarit.





CAP INTENCIÓ D'AVANÇAR LES ELECCIONS





A més, Rajoy ha afirmat que manté un diàleg "bastant fluid" amb el PSOE i Ciutadans, encara que no té la intenció de tornar a plantejar un tripartit "ara mateix".





"Això ajudaria, però n'hi ha prou que anem junts en aquests moments tan difícils. És la meva obligació i seria insensat no actuar d'aquesta manera. No estem parlant de la tarifa de l'IRPF, estem parlant de la unitat d'Espanya", ha subratllat.





Sobre el líder de Podem, Pablo Iglesias, el cap de l'Executiu ha assenyalat que ni és "conscient" de la importància d'algunes coses ni té posició sobre el més important que passa a Espanya.





Davant el procés català Rajoy no té "cap" intenció d'avançar les eleccions generals a Espanya: "Em sembla un disbarat. Crec que això és dolent per a Espanya i seria un missatge pèssim per als nostres socis europeus. Les situacions d'inestabilitat fan moltíssim mal. això és el que està passant ara a Catalunya", ha mantingut, i alhora ha considerat que tampoc és moment de parlar d'una possible reforma de la Constitució.





"En el futur es pot parlar de moltes coses. El que li puc dir és que a algunes coses no renunciaré, com són la sobirania nacional i la unitat nacional. Però es pot parlar i dialogar. Ja hi ha una comissió al Congrés . Però tot això és per al futur i sense que tingui res a veure amb el desafiament d'aquests dies", ha conclòs.