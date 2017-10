La qüestió catalana serà tema únic al Ple de control del Congrés de dimecres

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría al Congrés





Catalunya tornarà a centrar el dimecres el Ple del Congrés de control al Govern, el primer després del referèndum, i en el qual l'oposició ha dirigit 11 preguntes i dues interpel·lacions a l'Executiu relacionades amb l'1-O.





Tot això, en una sessió de control en què, segons ha indicat el Govern en la Junta de Portaveus de dimarts passat, no hi haurà el president Mariano Rajoy, que al seu torn té el compromís de sotmetre a un debat específic sobre Catalunya, ja sigui el mateix dimecres o divendres 13.





El PSOE, Podem, Cs, En comú i PNB van registrar cinc preguntes per la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría exclusivament sobre Catalunya, però la número dos del Govern només en respondrà dues i a una de les interpel·lacions. La resta es repartiran amb els ministres d'Educació, Sanitat i Interior, segons han informat fonts parlamentàries.





SANTAMARÍA: PREGUNTES I REPROVACIÓ





Així, Santamaría atendrà les preguntes que li formularan el president de Cs, Albert Rivera, i la portaveu d'Units Podem, Irene Montero.





El primer l'ha de requerir que valori els esdeveniments succeïts a Catalunya en les últimes setmanes, mentre que la segona li demanarà que expliqui per què rebutgen seure amb el Govern per pactar una mediació, una de les apostes llançades aquesta setmana pel seu grup parlamentari i que el Govern rebutgés ja de pla.





A més, Santamaría també s'enfrontarà a la interpel·lació amb la qual el PSOE pretén votar la seva reprovació la setmana que com a responsable de les instruccions que van donar lloc diumenge a les càrregues policials a Catalunya.





El Govern ha reservat dues preguntes per al ministre d'Educació i portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo: la de la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, que vol conèixer la resposta que el Govern pretén donar al conflicte català, i la del portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, qui preguntarà sobre la disposició de l'Estat espanyol per acceptar una medicació.





Així mateix, Méndez de Vigo serà el destinatari d'una interpel·lació de Cs en què el partit critica el "adoctrinament ideològic" a nens i joves que, afirma, ha portat a terme el Govern en favor del referèndum de l'1-O.





L'ACTUACIÓ POLICIAL I EL RESSÒ INTERNACIONAL





El titular d'Interior, Juan Ignacio Zoido ha de fer front a tres pregunta. El socialista Felipe Sicília li demanarà que doni compte de les mesures a adoptar per donar suport als policies i guàrdies civils desplaçats a Catalunya; el portaveu d'En comú, Xavier Domènech, us demanarà si té intenció d'aplicar més mesures d ' "excepcionalitat"; i el diputat del PDeCAT Feliu Guillaumes s'interessarà per les càrregues policials.





Els ministres de Sanitat, Dolors Montserrat; de Justícia, Rafael Catalá, i d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, també atendran sengles preguntes de l'oposició. Així, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, pretén que Montserrat "reflexioni" sobre els últims fets esdevinguts en aquesta comunitat, i la diputada del PSC Meritxell Batet demana que Català parli sobre la voluntat del Govern d'abordar amb diàleg el conflicte.





José Zaragoza (PSC) pretén que Dastis es pronunciï sobre la reacció internacional al conflicte català i el portaveu de Cs, Juan Carlos Girauta, li demanarà saber com explica el Govern que els postulats del "govern secessionista català" hagin tingut més ressò en els mitjans internacionals que la pròpia defensa de l'Estat de Dret.