"Ni DUI ni 155", Sánchez torna dilluns a Catalunya per reclamar diàleg abans del ple del Parlament

Pedro Sánchez insisteix en la seva oferta de diàleg per la cuesión catalana





El secretari general del PSOE Pedro Sánchez, torna aquest dilluns a Catalunya per insistir en la seva oferta de diàleg per donar sortida a l'encaix català precisament el dia anterior al fet que el president de la Generalitat Carles Puigdemont, comparegui al ple del Parlament per parlar de la situació política.





Sánchez participarà al matí en una reunió extraordinària de l'executiva del PSC ia les 12.30 compareixerà en roda de premsa amb el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta.





A la tarda protagonitzarà un acte polític al costat de Miquel Iceta organitzat pel PSC de Barcelona; el primer secretari de la federació i diputat al Parlament, Ferran Pedret, i el líder a l'Ajuntament de Barcelona i tinent d'alcalde, Jaume Collboni.





Tant Sánchez com el PSC subratllen aquests dies que no hi pot haver "ni DUI ni 155", és a dir, ni la declaració unilateral d'independència que Puigdemont podria posar sobre la taula el dimarts al Parlament ni l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autonomia com a resposta per part de l'Estat.





Iceta ha ofert al PSC com a mediador per aconseguir que s'obri una via de diàleg que eviti la pèrdua de l'autogovern català: defensa que Puigdemont i el president del Govern, Mariano Rajoy, han de parlar el més aviat possible, i també que cal començar ja els treballs de la comissió que els socialistes van impulsar al Congrés dels Diputats per abordar el sistema territorial.