La manifestació per la unitat d'Espanya abarrota els carrers del centre de Barcelona

Capçalera de la manifestació amb el lema "Prou! Recuperem el seny"





Una hora abans d'iniciar el seu recorregut, la manifestació que Societat Civil Catalana ha convocat per aquest diumenge a les 12: 00h a Barcelona per la unitat d'Espanya ha abarrotat els carrers del centre de la ciutat. A la cita s'han sumat el PP, Ciutadans i altres 25 entitats ciutadanes i empresarials.





A primera fila destaquen la minista de Sanitat, Dolors Montserrat; el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo; el Premi Nobel Mario Vargas Llosa; l'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell --ells 2 parlaran al final-; el president de SCC, Mariano Gomà, i l'exfiscal Carlos Jiménez Villarejo.





També s'ha pogut veure a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes; els dirigents populars Javier Arenas i Andrea Levy, i l'expresident popular de les Balears José Ramón Bauzá.





Els màxims representants de Cs són el president, Albert Rivera; la líder a Catalunya, Inés Arrimadas, i els també dirigents del partit Fernando de Páramo i José Manuel Villegas.





Els manifestants abarroten per la Via Laietana, que recorreran fins al final, i seguiran per l'avinguda Marquès de l'Argentera, on es llegirà el manifest.





La majoria porten un gran nombre de banderes espanyoles i també catalanes i europees, i criden proclames per la unitat d'Espanya i contra el Govern d'Carles Puigdemont.





Manifestants abanderats a la Plaça de Catalunya de Barcelona





PROU! RECUPEREM EL SENY





La manifestació, amb el lema 'Prou! Recuperem el seny', ha sortit de plaça Urquinaona a les 12: 00h, seguint per Via Laietana i acabarà davant l'Estació de França, on hi haurà un escenari en el qual parlaran Mario Vargas Llosa i Josep Borrell.





L'entitat pretén que sigui una manifestació multitudinària i el seu vicepresident Àlex Ramos va vaticinar el divendres en roda de premsa el que serà: "La manifestació més gran que hem fet el sector constitucionalista o unionista".





PERSONALITATS, ENTITATS I PARTITS POLÍTICS





Altres persones que acudiran són l'exfiscal Carlos Jiménez Villarejo; els catedràtics de Dret Constitucional Francesc de Carreras i Teresa Freixes; l'exministre Josep Piqué; la portaveu de Lliures i Iguals, Cayetana Álvarez de Toledo; l'escriptor Arcadi Espada i els eurodiputats Santiago Fisas, Enrique Calvet i Teresa Giménez Barbat, entre d'altres.





També han confirmat la seva presència el líder del PP català, Xavier García Albi l; el líder de Cs, Albert Rivera, i la líder de Cs a Catalunya, Inés Acostades; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes; i 25 entitats com Empresaris de Catalunya, Llibertats i l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme (Acvt).





El president del PP català, Xavier García Albiol, va demanar dimecres "a tots els catalans de bé a mobilitzar massivament" i va convidar els ciutadans de tot Espanya a desplaçar-se a la capital catalana.





També ho va fer el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, que va defensar la importància que els ciutadans puguin "expressar-se lliurement" en aquesta marxa.





Malgrat que el PSC no acudirà com a organització, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va enviar una carta a la militància socialista perquè participessin en aquesta manifestació i en concentracions a favor del diàleg.





SÍMBOLS CONSTITUCIONALS I EUROPEISTES





Ramos va anunciar que estan previstos uns 100 autobusos per a acudir a la mobilització i va cridar a la ciutadania a portar banderes catalanes, espanyoles constitucionals i de la UE.





Assegura que no acceptaran "entitats ni simbologies que no reflecteixin valors democràtics" i que SCC tindrà un servei d'ordre d'entre 100 i 200 persona s encarregades de controlar la manifestació i retirar els símbols preconstitucionals que pugui haver-hi.





ELS NO INDEPENDENTISTES, "TAPATS I ESTIGMATITZATS"





Pretenen mobilitzar els no independentistes "tapats i estigmatitzats" durant el procés sobiranista, i que en les diferents eleccions dels últims anys han demostrat ser una majoria per sobre de l'independentisme, segons SCC.





La també vicepresidenta de SCC, Miriam Tey, va apel·lar a totes les persones que, segons ella, han estat relegades al silenci ia no expressar públicament que no eren independentistes: "El 8 d'octubre esperem que Barcelona sigui testimoni de tots aquells que ens hem autoanomenat com majoria silenciosa".