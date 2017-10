950.000 persones, segons la SCC, es manifesten a Barcelona per la unitat d'Espanya i la Constitució

El vicepresident de la Societat Civil Catalana (SCC) Àlex Ramos ha xifrat en "930.000-950.000 persones" l'assistència a la manifestació que organitzat aquest diumenge a Barcelona per la unitat d'Espanya i contra la independència de Catalunya. La Guàrdia Urbana, per la seva banda, apunta que hi ha hagut 350.000. Just al contrari que a la Diada, quan la Guàrdia Urbana assegurava que hi havia un milió d'assistents i la Delegació del Govern els xifrava en 350.000.





Una hora abans d'iniciar el seu recorregut, la manifestació que Societat Civil Catalana ha convocat per aquest diumenge a les 12: 00h a Barcelona per la unitat d'Espanya ha abarrotat els carrers del centre de la ciutat. A la cita s'han sumat el PP, Ciutadans i altres 25 entitats ciutadanes i empresarials.





A primera fila destacaven la minista de Sanitat, Dolors Montserrat; el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo; el Premi Nobel Mario Vargas Llosa; l'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell --ells 2 parlaran al final-; el president de SCC, Mariano Gomà, i l'exfiscal Carlos Jiménez Villarejo.





També s'ha pogut veure a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes; els dirigents populars Javier Arenas i Andrea Levy, i l'expresident popular de les Balears José Ramón Bauzá.





Els màxims representants de Cs són el president, Albert Rivera; la líder a Catalunya, Inés Arrimadas, i els també dirigents del partit Fernando de Páramo i José Manuel Villegas.





PROU! RECUPEREM EL SENY





La manifestació, amb el lema 'Prou! Recuperem el seny', ha sortit de plaça Urquinaona a les 12: 00h, seguint per Via Laietana i ha acabat davant de l'escenari davant l'Estació de França des del qual han parlat Mario Vargas Llosa i J osep Borrell. Els convocants han llegit el manifest.





La majoria portaven gran nombre de banderes espanyoles i també catalanes i europees, i han cridat proclames per la unitat d'Espanya i contra el Govern d'Carles Puigdemont.





VARGAS LLOSA: "UNA CATALUNYA INDEPENDENT SERIA TERCERMUNDISTA"





L'escriptor i Premi Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha assegurat aquest diumenge que la democràcia espanyola "és aquí per quedar-se, i cap conjura independentista la destruirà".





Ha apel·lat als catalans "que creuen en la democràcia, en la llibertat, en l'Estat de dret i en la Constitució" i ha celebrat que hagin acudit a la marxa milers de ciutadans d'altres parts d'Espanya, perquè és la demostració d'una realitat que l'independentisme no destruirà, ha dit.





Vargas Llosa ha advertit que el nacionalisme "ha omplert la història d'Europa, del món i d'Espanya de guerra, sang i cadàvers".





"Jo vinc del Perú a dir-li als amics catalans que no estan sols, que estarem amb ells", ha proclamat, i ha advertit de la fugida de bancs i d'empreses que s'està produint després del referèndum de l'1-O.





Ha defensat a Espanya com un país modern enfront de la Catalunya que pot convertir-se en "tercermundista" si s'independitza, i ha demanat fer d'aquest territori un altre cop la capital espanyola de la cultura i el progrés econòmic.





Ho ha proclamat en evocar els anys que va viure a Barcelona, els últims del franquisme, durant els quals assegura que la capital catalana aprofitava qualsevol "escletxa" de llibertat per a ser activa, alhora que era pionera a Espanya a l'projectar-se internacionalment.









BORRELL A LES EMPRESES QUE S'EN VAN: ¿NO HO PODIEU HAVER DIT ABANS?





L'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell ha criticat aquest diumenge a les empreses que anuncien el seu canvi de domicili social fora de Catalunya ara que temen una declaració d'independència: "¿No ho podíeu haver dit abans?".





"Tot el que vau dir en privat ¿per què no ho dèieu en públic", els ha preguntat durant el seu discurs al final de la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) a Barcelona a favor de la unitat d'Espanya i contra la independència de Catalunya .





Per al també exministre socialista, "si ho haguessin dit, potser no estaria passant" el que està passant ara a Catalunya, i ha constatat que els empresaris en general només han opinat obertament en privat durant el procés sobiranista.





"Tots tenim una mica de culpa d'haver callat massa", ha dit també Borrell, i ha demanat que ara hi hagi molta serenitat davant la possibilitat de la declaració d'independència de Catalunya.





"Res de boicots, res d'ofenses. Treballem tots junts perquè torni el seny", i s'ha dirigit en concret als manifestants arribats de fora de Catalunya.





Els ha demanat que comprin una ampolla de cava català en tornar a les seves localitats d'origen, perquè ha sentit que les vendes han baixat, i un descens pot implicar que hi hagi més aturats a Catalunya.





Josep Borrell també ha demanat evitar una de les consignes que s'han corejat en la manifestació, 'Puigdemont, a presó': "A la presó només va qui diu el jutge que ha d'anar".





"Us demano que estenguem el respecte, que reconstruïm l'afecte, que ens vulguem", ha insistit.

"Cal fer una crida a la serenitat i la raó, demanar el màxim respecte pels altres, el mateix que demanem per a nosaltres", ha dit també.





Per això, ha reiterat una vegada més davant de tots els que volen una Espanya unida i rebutgen una declaració unilateral d'independència (DUI): "Molt de compte amb el que fem els pròxims dies".





Borrell ha criticat a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a l'acusar-la de contradir-se amb el seu propi càrrec, pel qual representa a tots els partits de la cambra: "Si s'atreveix a dir que els que voten a determinats partits polítics no són catalans , és que han perdut el coneixement".





"¿A vostè no li va passar pel cap que abans de dir aquestes coses hagués hagut de dimitir com a presidenta?", Li ha preguntat, i ha donat suport que els votants d'aquests partits també són catalans.





A més, ha al·ludit implícitament al conseller de la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull: "Diu que els que no estaven d'acord amb el referèndum és perquè no són ciutadans, sinó súbdits".





Borrell li ha replicat dirigint-se als manifestants: "No sou súbdits, i esteu avui aquí i heu vingut tants precisamante per dir que sou tan ciutadans de Catalunya com ells".





Pel que fa a tot el Govern, els ha acusat d'enganyar als catalans: "Vostès es creuen les seves pròpies mentides", i els ha avisat que el que defensen és el contrari a l'ideal europeu, que és respectar la llei i la solidaritat, pel que ha augurat que la UE no els farà cas.





En anglès i francès, ha assegurat que la situació de Catalunya no és el cas d'Algèria quan era colònia francesa ni el de Lituània quan se sentia oprimida per l'URSS.









EL MANIFEST ACUSA EL NACIONALISME D'ENQUISTAR UN PROBLEMA A CATALUNYA





El manifest de Societat Civil Catalana (SCC) llegit aquest diumenge al final de la mobilització multitudinària acusa el nacionalisme d' enquistar un problema a la societat catalana, com considera que és l'independentisme





Han llegit el manifest el president de l'entitat, Mariano Gomà; un dels seus vicepresidents, Àlex Ramos, i l'exfiscal Carlos Jiménez Villarejo.





Jiménez Villarejo ha considerat al nacionalisme "una ideologia reaccionària que és font de divisió i de confrontació, i ha escrit les pitjors pàgines de la Humanitat".





S'ha dirigit al Govern de la Generalitat durant la seva intervenció, i l'ha acusat d ' "absolut ignorant" per parlar de democràcia quan té obert un procés judicial per incomplir la llei.





En relació a l'incompliment de la llei, Villarejo ha assegurat que viure al marge de la legalitat pot tenir "amargues conseqüències" i que la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona ha deixat clar que no estan sols els que es posen al costat de la llei.





MARIANO GOMÀ: "AQUÍ ESTAN LES AUTÈNTIQUES ESTRUCTURES D'ESTAT"





Per la seva banda, Mariano Gomà ha agraït la presència dels partits que han acudit a la manifestació, perquè "demostren que és aquí on estan veritablement les autèntiques estructures d'estat".





Segons Gomà, en el manifest de SCC està la veu de tots els catalans, als quals no podran dividir, assegura: en el manifest, SCC ha demanat que es treballi per a l'enteniment i no activar irresponsablement l'espoleta de la fractura social .





Considera que el problema no és entre Catalunya i la resta d'Espanya, sinó fonamentalment dels catalans, i afirma que "el nacionalisme és el principal responsable de enquistarlo en el si de la societat catalana".





Així mateix, reclama a la Generalitat ia les entitats i patronals compromesos amb la causa independentista que, quan parlin en nom del poble de Catalunya, no s'oblidin intencionadament d'ells.





"Sense nosaltres no hi ha solució", ha advertit l'entitat, i ha constatat textualment que cal començar a estendre ponts ja, i el text acaba amb un 'Visca Catalunya, Visca Espanya, Visca Europa ".









SÍMBOLS CONSTITUCIONALS I EUROPEISTES





Ramos va anunciar que estan previstos uns 100 autobusos per a acudir a la mobilització i va cridar a la ciutadania a portar banderes catalanes, espanyoles constitucionals i de la UE.





Assegura que no acceptaran "entitats ni simbologies que no reflecteixin valors democràtics" i que SCC tindrà un servei d'ordre d'entre 100 i 200 persona s encarregades de controlar la manifestació i retirar els símbols preconstitucionals que pugui haver-hi.





ELS NO INDEPENDENTISTES, "TAPATS I ESTIGMATITZATS"





Pretenen mobilitzar els no independentistes "tapats i estigmatitzats" durant el procés sobiranista, i que en les diferents eleccions dels últims anys han demostrat ser una majoria per sobre de l'independentisme, segons SCC.





La també vicepresidenta de SCC, Miriam Tey, va apel·lar a totes les persones que, segons ella, han estat relegades al silenci ia no expressar públicament que no eren independentistes: "El 8 d'octubre esperem que Barcelona sigui testimoni de tots aquells que ens hem autoanomenat com majoria silenciosa ".