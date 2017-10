La manifestació per la unitat d'Espanya a Barcelona arriba a la premsa internacional

Diversos mitjans de comunicació europeus i nord-americans s'han fet ressò en les seves edicions digitals de la manifestació a favor de la unitat d'Espanya i de la Constitució que ha recorregut aquest diumenge els carrers de Barcelona.





Al Regne Unit, Bloomberg obria la seva portada amb el titular 'Els negocis catalans s'uneixen als manifestants en un missatge a favor d'Espanya' i la BBC tenia com a primer titular les paraules de Rajoy sobre que una declaració d'independència "no tindria efecte" acompanyada d'una imatge dels manifestants amb una pancarta que resa 'Catalanitat és hispanitat'.





A més, el Financial Times publica en la seva informació internacional "l'amenaça" de Rajoy de suspendre l'autonomia, acompanyada del subtítol: 'Desenes de milers s'uneixen a les protestes reclamant pau i diàleg'. També The Guardian porta entre les seves notícies més llegides en la informació internacional la notícia 'Catalans a favor de la unitat prenen els carrers per condemnar la "revolució egoista"'.





Als EUA, The Wall Street Journal publicava també en portada la notícia 'Milers marxen a Barcelona contra la independència de Catalunya "i el titular de The Washington Post ha estat' Una gran multitud marxa contra la secessió de Catalunya '. Per la seva banda, Los Angeles Times ha publicat que 'Milers marxen a Barcelona contra la Secessió de Catalunya'.





Mentrestant, a França Le Monde obria la seva portada digital amb la informació 'Centenars de milers desfilen a Catalunya en contra de la independència' i Le Parisien publicava una notícia que diu 'A Catalunya, els antiindependencia es manifesten en massa'. Al seu torn, Le Figaro ha titulat 'Barcelona: els partidaris de la unitat als carrers'.





A Alemanya el Frankfurter Allgemeine es feia ressò de la manifestacions d'aquest dissabte sota el lema 'Parlem - Parlem' en diverses ciutats espanyoles i el Berliner Zeitung a la d'aquest diumenge a Barcelona, amb el títol 'Visca Espanya. Milers de catalans protesten contra els plans d'independència'.





A Itàlia, el diari La Reppublica portava en la seva portada digital el titular 'Desfila la Catalunya que no vol la secessió", i Il Messagiero publica la notícia 'Catalunya: un milió als carrers per a la manifestació unionista més gran'. Il Corriere della sera, al seu torn, ha titulat la informació: 'gran ple a la marxa unionista a Catalunya i Rajoy tuiteja: "No esteu sols"'.