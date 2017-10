Abertis decideix aquest dilluns anar-se'n a Madrid pendent de les OPA d'Atlantia i d'ACS

Abertis ha convocat una reunió extraordinària del seu consell d'administració per a primera hora de la tarda d'aquest dilluns per tal d'aprovar el trasllat de la seva seu social de Barcelona, davant la incertesa política que actualment es registra a Catalunya.





Les oficines que la companyia, que dirigeix Francisco Reynés, té al passeig de la Castellana de Madrid, en ple centre financer de la capital, es perfilen com a nova seu de l'empresa.





Abertis se suma així a la llista d'entitats financeres i empreses que en els últims dies han optat per sortir de Catalunya davant la incertesa política i econòmica generada pel referèndum il·legal del passat dia 1 i la possibilitat d'una declaració d'independència aquesta setmana vinent.





En el cas del grup d'autopistes i satèl·lits, opta per deixar Barcelona dies després que ho fes Criteria CaixaHolding, el seu primer accionista de referència amb un 22,3% del seu capital, que ha optat per portar la seu a Palma.





Tots dos han succeït a CaixaBank, Banc Sabadell, Gas Natural, Agbar i Freixenet, entre més d'una dotzena d'entitats i empreses que han anat deixant Catalunya aquests dies.





L'OPA D'ATLANTIA I LA CONTRAOPA D'ACS





A més, en el cas d'Abertis, es dóna la circumstància que canviarà la seva seu en vigílies que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de 'llum verda' a l'OPA que la italiana Atlantia va llançar el passat mes de juny sobre el grup. El supervisor podria aprovar el fullet aquest mateix dilluns, 9 d'octubre, oe sta setmana.





L'oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) que la italiana Atlantia llançar sobre Abertis per conformar un dels primers grups d'infraestructures del món està a punt de rebre 'llum verda' de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





L'autorització de l'OPA marcaria el termini d'acceptació, perquè els accionistes d'Abertis es pronunciïn sobre l'oferta.





També fixa el període amb que el consell d'Abertis i, per tant, Criteria Caixa Holding com a soci de referència, tenen per manifestar-se davant l'OPA.





A més, dóna a Atlantia la possibilitat de millorar l'oferta i fixa a ACS el termini per plantejar la seva eventual OPA competidora.





El grup que presideix Florentino Pérez podrà llançar la seva contraopa fins a cinc dies abans que conclogui el termini d'acceptació que estableixi la CNMV per a l'oferta italiana.





En la seva eventual oferta competidora, ACS ha de plantejar un preu superior al de 16,50 euros per acció que Atlantia proposa en la seva OPA, presentada oficialment el passat 15 de juny.





No obstant això, des d'aquesta data, aquest preu ha quedat superat per la cotització d'Abertis, que ha marcat màxims històrics en borsa, sobrepassat la cota dels 17 euros per acció i fins i tot els 17,3 euros per títol.





GEST AL GOVERN ESPANYOL





Amb la seva OPA, valorada en 16.341.000 d'euros, Atlantia pretén conformar un líder mundial d'infraestructures, amb presència a 19 països, i que sumaria 14.100 quilòmetres d'autopistes, a més d'aeroports i la signatura espanyola de satèl·lits Hispasat.





Atlantia es va comprometre en el seu fullet a mantenir la seu d'Abertis i la seva cotització, per tal de solucionar les suspicàcies que l'operació va plantejar al Govern (que en última instància ha de pronunciar-se sobre el canvi de control dels actius d'Abertis, pel seu caràcter estratègic i per ser, en última instància, de titularitat estatal).





La italiana també va manifestar la seva "voluntat d'atendre els interessos estratègics" de les autopistes i els satèl·lits per al país.





De la seva banda, una eventual contra oferta d'ACS garantiria l'espanyolitat dels actius d'Abertis, primer gestor d'autopistes d'Espanya, però que també té autopistes a França, Brasil, Xile, Argentina, Índia, i la pròpia Itàlia.





El grup constructor va ratificar fa tot just una setmana el seu interès per Abertis, en notificar al supervisor que seguia analitzant i buscant finançament per a l'operació, en què no descartava involucrar la seva filial constructora alemanya Hochtfief.