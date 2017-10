Puigdemont, rotund: "Farem el que hem vingut a fer"

Puigdemont aplicarà la Llei del Referèndum i de declarar la DUI.





El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mantingut aquest diumenge la seva voluntat d'aplicar la llei del referèndum i declarar la independència de Catalunya i ha lamentat que l'Estat no accepti cap proposta de mediació: "Si l'Estat no respon positivament, nosaltres farem el que hem vingut a fer ".





Ho ha dit en un reportatge del programa '30 minuts 'de TV3, on no ha donat més detalls sobre els seus plans immediats després del referèndum, ni tampoc sobre si serà en el ple del Parlament de dimarts que on ha de declarar la independència.





TV3 va emetre un avanç del reportatge en què president sí parlava d'aquesta declaració: "La declaració d'independència està prevista a la llei del referèndum com a aplicació dels resultats. Per tant, aplicarem allò que preveu la llei" --aquesta frase no apareix en el reportatge final-.





També es refereix a aquest assumpte el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, que adverteix dels riscos de declarar la independència des de la Cambra catalana: "Seria una gravíssima irresponsabilitat. Acabaria de trencar el poc que no s'ha trencat. Les conseqüències són molt difícils de preveure ".

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, també aborda el ple de la Cambra catalana de dimarts i assegura que espera que serveixi per "declarar la independència", sense que això signifiqui renunciar a la mediació internacional.





'L'ESTACA' DE MILLO

En el mateix reportatge Millo reivindica que a finals del franquisme també cantava 'L'Estaca' --del cantautor i actual diputat de JxSí, Lluís Llach - per reivindicar la democràcia, i assegura que el sorprèn que s'hagi convertit en un dels himnes dels defensors de l'1-O perquè a Espanya ja fa molt anys que és una democràcia.





En el documental es veuen algunes de les reunions secretes que es van celebrar abans del referèndum i revela alguns dels seus participants com el president d'Òmnium, Jordi Cuixart; la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el líder d'JxSí, Lluís Corominas, i el conseller de Justícia, Carles Mundó.