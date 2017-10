El grup d'exlíders mundials 'The Elders' insta al diàleg a Rajoy i Puigdemont

Jimmy Carter preocupats per la violència policial a l'1-O.





El grup The Elders, una entitat formada per exlíders mundials com l'expresident dels Estats Units Jimmy Carter i els exsecretaris generals de l'ONU Kofi Annan i Ban Ki-Moon ha expressat la seva preocupació per la violència policial durant el referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya, i ha cridat al Govern i a la Generalitat a dialogar i buscar una solució pacífica.





En un comunicat d'aquest diumenge, The Elders --fundada el 2007 per Nelson Mandela-- celebra el progrés democràtic que ha viscut Espanya des de 1975 i adverteix que aquest assoliment no ha de posar-se en risc, ja que les repercussions polítiques, econòmiques i socials d'una crisi no han de menysprear-se.





Annan afegeix que els governs central i català han de reunir-se i evitar la confrontació: "Han de trobar una sortida pacífica a aquesta crisi".