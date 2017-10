L'esport castellonenc, contra la desigualtat sanitària

Jugadors del CD Castelló donant suport a la iniciativa.





El Club Esportiu de Castelló, el CF San Pedro, el Club de Bàsquet Vinaròs Servol i l'equip Nacional de Gimnàstica Rítmica s'han sumat a la campanya "Quítate la venda" per mobilitzar-se davant la desigualtat en matèries de salut i societat.





El desequilibri social i sanitari és un fet tan ignorat com cruel. Moltes vegades, la persona que viu en un país desenvolupat passa per alt coses tan aparentment simples com estar immunitzat a certs virus.



Sensibilitzar és el que han volgut fer els estudiants de medicina de la Universitat Jaume I de Castelló, que han posat en marxa una iniciativa anomenada "Quítate la venda".





El projecte consisteix en una sèrie de vídeos en què es demostra que no ens fixem en la sort que tenim, en la "oportunitat" que suposa poder guarir-se o tenir accés a una vida segura i sana.





Els alumnes demanen que "la població participi en el projecte pujant les seves fotografies o vídeos fent el gest simbòlic de llevar-se la bena utilitzant el hashtag #quitatelavendachallenge".





Aquí pots veure l'últim vídeo: