La Fiscalia considera acreditat que el PP es va lucrar il·legalment amb la trama Gürtel

Seu del PP a Madrid al carrer Gènova.





La Fiscalia Anticorrupció ha fet lleus modificacions en les seves peticions de penes de presó als 37 acusats en la primera època de la trama Gürtel (1999-2005), que aquest dilluns ha elevat a definitives. Destaca la rebaixa de tres anys de presó per l'extresorer del PP Luis Bárcenas en eliminar la seva acusació per un delicte contra la Hisenda Pública.





Les fiscals Concepción Sabadell i Concepció Nicolau van sol·licitar inicialment a 42 anys i mig de presó per a Luis Bárcenas per vuit delictes contra la Hisenda Pública. Ara, després d'atendre les pericials, retira el delicte relatiu a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l'any 2009, de manera que finalment demana per a ell 39 anys de presó.





D'altra banda, ha retirat tots els delictes contra la Hisenda Pública dels que s'acusava a l'exconseller madrileny Alberto López Viejo. Si bé, sí manté la petició que el PP sigui multat amb 245.492 euros i l'exministra de Sanitat Ana Mato amb 28.467 euros en ser partícips a títol lucratiu.





Les declaracions dels acusats i dels tres partícips a títol lucratiu -la exministra de Sanitat Ana Mato, el Partit Popular i la dona de la exalcalde de Majadahonda (també acusat), Gemma Matamoros-; als prop de 300 testimonis -entre ells, el president del Govern, Mariano Rajoy, o l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre-; policies i inspectors d'Hisenda, a més de perits ha durat gairebé un any.





