El TSJC retira l'exclusivitat de la vigilància de la seva seu als Mossos d'Esquadra

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat que la Policia Nacional s'encarregui a partir d'ara de dirigir la seguretat de l'edifici de la seva seu, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, davant d'una eventual declaració d'independència.

Segons ha informat el TSJC en un comunicat, així l'hi ha ordenat aquest dilluns el president del tribunal, Jesús María Barrientos, al cap superior del Cos Nacional de Policia amb el que, d'aquesta manera, els Mossos deixaran d'encarregar en exclusiva de la vigilància del Palau de Justícia de Barcelona, on s'ubica el tribunal.

La decisió obeeix "a la previsió d'extremar la seguretat de l'edifici i garantir el seu ple i normal funcionament" davant la possibilitat que el Parlament declari la independència i apliqui la Llei de Transitorietat, segons la qual es suprimiria el TSJC i la figura del seu president.





Ordena en concret que la Policia Nacional faci un desplegament dins el Palau de Justícia, així com en el seu entorn i perímetre si cal, els efectius imprescindibles perquè, en col·laboració amb Mossos, "preservin la seguretat de l'edifici, el normal funcionament del Tribunal Superior de Justícia i l'ordinari compliment dels seus deures judicials".





En el mandat al cap de la Policia Nacional a Catalunya, Barrientos recorda que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet pública la seva determinació d'aplicar aquesta llei malgrat haver estat suspesa pel Tribunal Constitucional (TC).









"INEXUSABLE COMPLIMENT"





"Aquestes posicions anunciades vénen a pertorbar invariablement la integritat d'aquest Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de Catalunya i la independència de tots els magistrats que l'integren, inclòs el seu president, en la mesura que porta a la seva disposició", incideix Barrientos, que creu que la coordinació d'ambdós cossos policials pot preservar de manera més eficaç la legalitat constitucional.





Barrientos ja ha comunicat al responsable de la unitat policial dels Mossos situada a l'interior del Palau de Justícia "per al seu inexcusable compliment, així com dels seus comandaments operatius", i també ho ha fet saber al Consell General del Poder Judicial (CGPJ ) ia la magistrada que investiga la causa contra Puigdemont i la resta de consellers per la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre.





La Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, en el seu article 66 preveu que el TSJC es converteixi en el Tribunal Suprem de Catalunya, "òrgan judicial superior en tots els ordres, en el qual culmina l'organització judicial de Catalunya".