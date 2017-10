El Govern "prendrà les mesures necessàries" si hi ha una declaració unilateral d'independència

El Govern ha assegurat que no descarta res, ni el 155.





La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamarí a, ha advertit que prendran "totes les mesures que siguin necessàries", sense descartar l'article 155 de la Constitució, si aquest dimarts es produeix una declaració unilateral d'independència amb l'objectiu de "restaurar la llei i la democràcia" a Catalunya.

En una entrevista a la cadena Cope, Sáenz de Santamaría ha dit desconèixer com el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va redactar el seu discurs d'aquest dimarts davant el Parlament català, però ha avisat que si "declara unilateralment la independència, això no produirà efectes".

"I li correspon al Govern d'Espanya, a través del Senat, perquè és una decisió, vull recordar també del legislatiu, adoptar mesures. I estarem molt pendents d'aquesta declaració", ha recalcat, per afegir que hi ha "molta gent" a la Generalitat "que s'ha abocat al vertigen i s'ha tret el cap a les seves pròpies mentides".





Després d'assegurar que Puigdemont ja està "penjat de l'abisme", la vicepresidenta ha subratllat que el Govern està "preparat per a qualsevol circumstància" perquè el "fanatisme" de Puigdemont els ha anat "vacunant" en els últims temps.









"Hem d'estar preparats per a tot", ha manifestat, tot i que ha dit que es tracta de prendre mesures que siguin "eficaces" i que al seu torn causin el "menor dany possible" i la "menor inquietud" al conjunt dels catalans.

EL 155 O ALTRES MESURES "DIFERENTS"

En aquest sentit, Sáenz de Santamaría ha explicat que per executar aquest tipus de mesures es necessita "molt criteri polític i molt consens" i, sobretot, "cal mesurar-lo en criteris d'eficàcia". Atès que es tracta de causar el menor perjudici, ha admès que es podria recórrer a l'article 155 -"que s'ha estudiat molt poc"- o aplicar altres mesures "diferents".

Després de ser preguntada si el Govern està disposat a actuar només si no compta amb el suport del PSOE, la vicepresidenta ha indicat que van a tractar que aquesta resposta de l'Estat de Dret sigui "en companyia" del PSOE i Cs, ja que és el moment de la unitat. "Un pot fer oposició, però primer cal fer Espanya", ha emfatitzat.

No obstant, ha recalcat de nou que si hi ha una declaració unilateral d'independència, això no es quedarà "sense resposta" sinó que el Govern actuarà per "restaurar la llei i la democràcia". "Perquè això va a democràcia i allà fa molt de temps que s'ha deixat de respectar a qui no pensa com Puigdemont", ha asseverat.

Finalment, ha saludat la massiva manifestació d'aquest diumenge a Barcelona que, segons ha dit, ha suposat "un punt d'inflexió", si bé ha dit que en els últims mesos la societat civil ja s'estava organitzant i demanant que no se'ls deixi "sols" davant el desafiament secessionista. Segons ha dit, la veu de Catalunya "és molt plural" i aquest diumenge va sortir al carrer a demanar concòrdia i que els deixin parlar.