Sánchez, al costat de l'Estat de dret davant "qualsevol fallida unilateral de la convivència"

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns que encara hi ha temps per buscar una sortida dialogada per a l'encaix català, però ha avisat que donarà suport "la resposta" del president del Govern, Mariano Rajoy, si finalment es declara la independència.

"Igual que tendim la mà per dialogar, també donarem suport a la resposta de l'estat social de dret davant de qualsevol intent de fallida unilateral de la convivència" del conjunt d'espanyols, ha avisat.

Ho ha dit en roda de premsa després de participar en una reunió extraordinària de la Comissió Executiva del PSC i acompanyat del líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, reunió a la qual també han acudit el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i la vicesecretària general, Adriana Lastra.

ICETA DEMANA A PUIGDEMONT QUE SIGUI "PATRIOTA"

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que sigui "patriota" i no declari la independència quan comparegui aquest dimarts al ple del Parlament.

"Li demano que, per patriotisme, en defensa de l'interès de tots els catalans i de l'autogovern de Catalunya, s'abstingui" de fer una declaració unilateral d'independència, ha destacat Iceta.

