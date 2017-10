Puigdemont, disposat a declarar la independència aquest dimarts

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que en el ple d'aquest dimarts en què ha demanat comparèixer portarà una declaració d'independència i ha argumentat que així ho preveu la Llei del Referèndum que es va aprovar a principis de setembre a la Cambra .





Ho ha dit en una entrevista a TV3: es va poder veure un fragment de l'entrevista aquest diumenge en un reportatge del programa '30 minuts 'i aquest dilluns la cadena catalana ha publicat l'entrevista íntegra.





L'entrevista amb Puigdemont va ser gravada abans de la publicació dels resultats definitius del referèndum; per tant abans de la tarda de divendres de la setmana passada, per la qual cosa no dóna més detalls sobre aquesta declaració d'independència com, per exemple, si serà d'aplicació immediata o entrarà en vigor a uns quants mesos vista.





"La declaració d'independència està prevista a la llei del referèndum com a aplicació dels resultats. Per tant, aplicarem allò que preveu la llei", raona el president català, que assegura que el terme que s'ha d'utilitzar és 'declaració d'independència' i no 'declaració unilateral d'independència'.





"Quan hi hagi la sessió plenària prevista, farem allò que està previst a la llei. Que ningú s'enganyi. Ningú es pot sorprendre perquè fem el que vam dir que faríem", insisteix, i assegura que el Govern no es tanca al fet que hagi una mediació externa entre la Generalitat i el Govern central sobre el conflicte a Catalunya.





La llei del referèndum està suspesa pel Tribunal Constitucional (TC) i, preguntat per això, esgrimeix que la norma la va aprovar el Parlament i que, més enllà de mecanismes jurídics, "és la gent la que fa els referèndums i les lleis, i els que escullen o haurien escollir els caps d'Estat i el model de Govern ".





"¿Es pot obligar tot un poble a estar en contra de la seva voluntat en un lloc? Això no és acceptable, se li ha de donar l'oportunitat de triar", ha argumentat el president, que ha demanat avançar cap a una societat en la que la població prengui decisions sobre la política i els estats.





El president català lamenta que des de l'Estat només arribi l'advertiment que se suspendrà l'autonomia catalana i no s'obri la porta a acceptar una mediació i conclou: "Passen els dies i, si l'Estat no respon positivament a les peticions de mediació, nosaltres farem el que hem vingut a fer".





PRESÓ: "EL QUE TINGUI QUE PASSAR"





Preguntat per la possibilitat que acabi a la presó, Puigdemont ha defensat que seria una solemne injustícia i conclou: "Que passi el que hagi de passar. A diferència d'altres, jo em podré mirar-se al mirall. Si el meu filles o altres em pregunten , no passaré vergonya ".





"Jo faig política. No sóc un criminal. Som gent que es va presentar a unes eleccions, que li vam dir a la gent que iniciaríem un camí si ens donaven la força", ha explicat, i ha dit que ara no se'ls pot retreure que vulguin declarar la independència.